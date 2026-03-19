El jefe del equipo Audi en F1, Jonathan Wheatley, dice que el Gran Premio de China "expuso nuestras debilidades" mientras el equipo intenta resolver los problemas de manejabilidad y fiabilidad de su unidad de potencia.

El esperado debut de Audi como equipo oficial en la F1 ha sido una historia de dos caras. El fabricante alemán sorprendió a propios y extraños con el rendimiento de su primera unidad de potencia en la categoría, lo que le permitió instalarse en el mediocampo desde el inicio en Melbourne.

Pero también ha sufrido serios problemas de fiabilidad que dejaron a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto sin poder largar en Australia y China respectivamente, y el Circuito Internacional de Shanghái expuso aún más problemas de manejabilidad que hicieron que Audi perdiera terreno en la batalla del mediocampo.

Bortoleto tuvo que ser empujado de regreso al garaje desde la parrilla con un problema que se cree es similar al que afectó a Hulkenberg en Australia, dejando al alemán como el único representante de Audi en la carrera.

En la práctica, fue la primera carrera a distancia completa de la temporada para Hulkenberg tras su no largada en Melbourne, y dejó al descubierto varios problemas que Audi necesita resolver, incluido un arranque lento desde la parrilla y una falta general de manejabilidad. La ausencia de los McLaren y otros abandonos igualmente podrían haberle dado puntos a Audi, pero una parada en boxes lenta arruinó esas posibilidades y Hulkenberg terminó 11°.

Al analizar la carrera, el jefe del equipo Wheatley dijo que Shanghái dejó aún más en evidencia los puntos débiles que Audi debe corregir, mientras su enfoque sigue estando en hacer su unidad de potencia más fiable y más fácil de manejar.

"Miren, es enormemente decepcionante. En primer lugar, es la segunda carrera consecutiva en la que solo tenemos un coche en la largada", dijo Wheatley. "Como equipo, le pedimos disculpas a Gabriel por eso. Es algo en lo que realmente tenemos que enfocarnos en términos de fiabilidad en este momento.

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Creo que es un circuito que expuso nuestras debilidades en muchas áreas. Sigue siendo un desafío para nosotros dominar estos problemas de manejabilidad. Básicamente, Nico tuvo un par de situaciones en la curva 6 de las que fue difícil recuperarse porque hay que volver a llevar el motor a su ventana operativa.

"Estamos en la segunda carrera. Lo que veo en este momento es que Mercedes y Ferrari obviamente tienen un paquete muy utilizable. Pero no veo a nadie más pasándola fácil con esto. Creo que estos coches son difíciles de manejar en este momento".

Una forma de acercarse es clasificando para el nuevo sistema de "Additional Development and Upgrade Opportunities" (ADUO), que le da a los fabricantes que están por detrás la posibilidad de desarrollar sus motores de combustión, que de otro modo están congelados, después de cada seis carreras. La cancelación de Bahréin y Arabia Saudita implicaría, en teoría, que los equipos en esa situación tengan que esperar más tiempo, aunque hay ideas sobre la mesa para cambiar el calendario original.

Consultado sobre la fortaleza de la unidad de potencia de Audi, Wheatley dijo: "Lo que puedo decirles es que tuve una larga conversación con Mattia [Binotto, responsable de Audi F1] sobre esto. El análisis que hemos hecho, y somos cuidadosos con lo que decimos en público al respecto, es que una de las áreas en las que nos enfocaremos en el próximo ciclo de desarrollo es la unidad de potencia. Creemos que hay trabajo que podemos hacer en ese aspecto".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Audi, "muy lejos" de tener equipos cliente

Audi siempre iba a tener todo en contra por no contar con equipos cliente que ayuden a recopilar datos, una situación que está afectando mucho más a Honda.

Pero hablando antes durante el fin de semana en Shanghái, Wheatley dijo que no sería realista para Audi suministrar equipos cliente en el corto plazo.

"Creo que estamos muy lejos de poder apoyar a un cliente en este momento", dijo el viernes. "Pero hay que ser realistas. Si miran el kilometraje que los equipos con motor Mercedes acumularon en las pruebas de invierno, es algo así como cuatro veces más de lo que nosotros pudimos hacer, y aun así tuvimos un programa fiable, hicimos mucho kilometraje.

"Pero es una etapa temprana del proyecto. Nuestra ambición en este momento es ser aspirantes y pasar de aspirantes a competitivos en el momento adecuado.

"En cuanto a la unidad de potencia, es increíblemente compleja. Es una ambición audaz por parte de Audi mostrar de lo que son capaces en la Fórmula 1.

"Estamos aprendiendo a un ritmo increíble y será interesante ver cómo evolucionan las unidades de potencia en los próximos años y en los próximos meses."