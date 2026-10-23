Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Christian Horner admite que quizá nunca vuelva a la F1 tras su salida de Red Bull
El exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, ha revelado que no tiene prisa por volver a la Fórmula 1
Lydia Mee
Publicado: 23 oct 2026, 23:07
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Christian Horner
Foto de: Autosport Autosport
Christian Horner ha explicado que no tiene prisa por volver a la Fórmula 1 y que podría aceptar la idea de no volver a trabajar nunca más en el paddock.
Horner fue destituido como director ejecutivo y jefe de equipo de Red Bull Racing en julio de 2025, poniendo fin a 20 años al frente del equipo. En declaraciones al presentador de CBS News, Errol Barnett, durante el Autosport Business Exchange celebrado el miércoles en Nueva York, afirmó que cualquier regreso tendría que ser un proyecto serio.
- El Autosport Business Exchange regresó a la ciudad de Nueva York para celebrar su segunda edición, reuniendo a altos directivos de los ámbitos del automovilismo, los negocios y las marcas de en la sala de exposiciones de Manhattan Motorcars para analizar el crecimiento de las carreras en Estados Unidos
- Christian Horner hizo su primera aparición en Estados Unidos en este evento desde que dejó Oracle Red Bull Racing
- Entre los demás ponentes se encontraban el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson; el expresidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey; Mark Reuss, de General Motors; Jonathan Gibson, de Penske; y Tim Clark, de la NASCAR
"Para ser sincero, no tengo ninguna prisa en particular", explicó Horner. "Y de momento me siento feliz simplemente estando al margen, observando, tras haber experimentado la vida fuera de la Fórmula 1 durante los últimos 15 meses y sabiendo los sacrificios que hay que hacer para ganar en la Fórmula 1.
"Para que yo volviera, tendría que ser para el proyecto adecuado. Los sacrificios que hay que hacer, el tiempo que pasas lejos de casa, las horas que domina tu vida. Tendría que ser con gente afín que quisiera ganar.
"He ganado casi un tercio de las carreras en las que he participado en la Fórmula 1, y no querría volver solo para participar. Querría volver para competir y estar en condiciones de impulsar un cambio. Así que tendría que ser algo bastante convincente para que me decidiera a volver".
Más de la F1 :
Fórmula 1Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Fórmula 1Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este sábado
Fórmula 1Leclerc domina el viernes en Austin seguido por Antonelli, Colapinto 15° y Checo Pérez en 21°
Horner ha publicado su autobiografía, Drive. Cuando se le preguntó si el libro insinuaba un posible regreso al paddock, el británico explicó que se sentiría satisfecho con lo que ya ha logrado si su etapa en el campeonato ha llegado a su fin.
"Sinceramente, no tengo ni idea. Me ha encantado el tiempo que he pasado en este deporte. Soy un aficionado a este deporte. Soy un aficionado a la Fórmula 1", explicó.
"Y, en lo que a mí respecta, si mi etapa en la Fórmula 1 ha llegado a su fin, me parece bien. Estoy orgulloso de lo que he hecho y me siento privilegiado por haber trabajado con quienes lo hice, pero sigo teniendo ganas de competir.
"Y si surgiera la oportunidad adecuada, en las condiciones adecuadas, estaría dispuesto a volver, pero tendría que ser con gente que, al fin y al cabo, quisiera ganar. No querría volver solo por participar. Eso no me atrae en absoluto".
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo La tarjeta de debut de Antonelli se vende por casi un millón de dólares antes de coronarse
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Lydia Mee
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
6 d
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
22 d
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
22 d
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Más de
Christian Horner
Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
10 d
Horner culpa a la muerte de Dietrich Mateschitz por el “doloroso” final de su reinado en la F1
Ralf Schumacher califica el comportamiento de Horner "de lo peor" al postularse a Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1 24 d
Ralf Schumacher califica el comportamiento de Horner "de lo peor" al postularse a Ferrari
Christian Horner anuncia una gira de presentación para su nuevo libro de memorias
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
2 m
Christian Horner anuncia una gira de presentación para su nuevo libro de memorias
Últimas noticias
Colapinto explica las dificultades que enfrentará con la penalización en Austin
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
8 min
Colapinto explica las dificultades que enfrentará con la penalización en Austin
Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Leclerc domina el viernes en Austin seguido por Antonelli, Colapinto 15° y Checo Pérez en 21°
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Leclerc domina el viernes en Austin seguido por Antonelli, Colapinto 15° y Checo Pérez en 21°
Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este sábado
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
1 h
Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este sábado
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete