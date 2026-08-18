Christian Horner anuncia una gira de presentación para su nuevo libro de memorias

Christian Horner, exdirector general y jefe de equipo de Red Bull Racing, ha anunciado una gira de presentación de su libro por el Reino Unido este otoño, coincidiendo con el lanzamiento de sus nuevas memorias, Drive.

Este hombre de 52 años ha revelado que la gira ofrecerá a los aficionados la oportunidad única de hablar con él directamente a través de sesiones de preguntas y respuestas en directo, en las que podrá hablar de sus dos décadas al frente de la escudería de Milton Keynes.

"Este otoño, me embarcaré en una gira de presentación de mi libro por el Reino Unido para celebrar la publicación de mis memorias, Drive", escribió Horner en LinkedIn.

"Reflexionaré sobre los momentos decisivos de mi carrera, las experiencias de más de dos décadas en la Fórmula 1 y los altibajos de dirigir un equipo en lo más alto de este deporte. También habrá una sesión de preguntas y&A en directo, en la que tendréis la oportunidad de plantear vuestras propias preguntas y escuchar algunas de las historias entre bastidores. Cada entrada incluye un ejemplar de Drive".

Horner pasó 20 años al frente de Red Bull Racing. Nombrado antes de la temporada 2005, tras la adquisición del equipo Jaguar de Fórmula 1 por parte del gigante de las bebidas energéticas, se convirtió en el director de equipo más joven de la historia del campeonato con tan solo 31 años.

Christian Horner Foto de: Erik Junius

Bajo su liderazgo, el equipo se alzó con seis campeonatos de constructores en 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023, y ocho títulos de pilotos con Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) y Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024).

Sin embargo, su mandato llegó a su fin de forma abrupta el 9 de julio de 2025, cuando fue sustituido por el exjefe del equipo RB, Laurent Mekies.

Desde su salida, Horner ha mantenido un perfil relativamente bajo, haciendo solo apariciones esporádicas en el paddock y en otros eventos relacionados con el automovilismo y el . Pero el lanzamiento de "Drive" le brinda la oportunidad de compartir sus impresiones desde detrás de las cámaras.

Las entradas para las fechas de otoño ya están a la venta para el público general.