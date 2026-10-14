Fórmula 1

Cómo la lucha de poder y gestión corporativa fueron la causa de la salida de Horner de Red Bull

Christian Horner da su opinión sobre por qué Red Bull decidió separarse de él el año pasado

Haydn Cobb

Editado: 14 oct 2026, 15:17

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Christian Horner ha insinuado que “se percibía que yo tenía demasiada influencia sobre el equipo”, lo que llevó a su salida como jefe del equipo de Fórmula 1 de Red Bull el año pasado.

El exjefe de Red Bull supervisó la transformación del equipo en la escudería con la marca de bebidas energéticas y en dos eras de dominio en la F1: primero con Sebastian Vettel y cuatro títulos mundiales de pilotos y de constructores de F1 consecutivos entre 2010-13, y luego con Max Verstappen, con cuatro campeonatos mundiales de pilotos y tres coronas mundiales de constructores entre 2021-24.

Pero, en medio de una investigación interna por acusaciones de comportamiento inapropiado y una apelación —ambas de las cuales exoneraron a Horner—, se puso en marcha una lucha de poder conflictiva en Red Bull en 2024.

Con miembros destacados del equipo como Adrian Newey y Jonathan Wheatley marchándose y los resultados de Red Bull en declive de cara a 2025, Horner fue despedido como jefe de equipo en julio de 2025.

En una entrevista exclusiva con la publicación hermana Autosport, Horner se ha sincerado sobre lo que, a su juicio, llevó a su salida.

“Creo que la compañía simplemente quería ir en una dirección diferente, o quizá se percibía que yo tenía demasiada influencia sobre el equipo”, dijo Horner. “Y, por supuesto, la vida después de que Dietrich [Mateschitz] falleciera fue bastante diferente dentro del grupo”.

Christian Horner

Photo by: Autosport

Horner fue elegido por el cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, para liderar la transformación del equipo de F1 tras la adquisición de la escudería Jaguar, y fue un aliado cercano durante toda su asociación.

La muerte de Mateschitz en octubre de 2022 se considera ampliamente que inició la lucha de poder en el equipo Red Bull, con la junta de la marca, supervisada por el CEO Oliver Mintzlaff, buscando tomar más control sobre las operaciones de F1 y alejarlo del ámbito de Horner.

Horner rindió homenaje a Mateschitz y a la confianza que depositó en él en Red Bull.

“Él era Red Bull. Todas las decisiones importantes pasaban por él; construyó ese negocio de la nada en una gran asociación con la familia Yoovidhya”, dijo Horner, refiriéndose a los otros copropietarios de Red Bull junto a Mateschitz.

“Dietrich era un apasionado de las carreras, de los coches; le encantaban los pilotos, le encantaban todas las formas de automovilismo. Cuando miras la contribución que hizo, no solo a la Fórmula 1 sino a los rallies, a todas las categorías júnior, no hay una forma de automovilismo que mires hoy en día que no tenga de alguna manera el logo del sol y el toro en un coche o en un piloto.

“Es fácil subestimar lo que realmente ha hecho por el mundo del automovilismo, así que inevitablemente, cuando pierdes a un fundador así, deja un vacío y simplemente es diferente. Fue muy bueno conmigo, me dio la oportunidad, creyó en mí y me dio la libertad para dirigir el negocio, y siempre le estaré agradecido por ello”.

Fue este cambio sísmico en lo más alto del imperio Red Bull lo que sacudió la organización, y Horner sintió que tuvo un impacto en su papel como jefe del equipo Red Bull F1.

“Simplemente fue diferente después de eso. De repente había mucha más [gestión] de comité e impulsada corporativamente que quizá la de un fundador único y el proceso de toma de decisiones al que nos habíamos acostumbrado”.

Puedes ver 'The Autosport Interview' con Christian Horner en su totalidad aquí.

Christian Horner book cover

Photo by: Uncredited

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