Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

Christian Horner responde al supuesto vacío legal en los motores de Red Bull y Mercedes

Christian Horner se refirió a los rumores de que Red Bull y Mercedes podrían haber explotado un vacío legal relacionado con la relación de compresión.

Lydia Mee
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Christian Horner, director de Red Bull Racing

Christian Horner respondió a las preguntas sobre los rumores de que Red Bull y Mercedes habrían encontrado un truco en el motor de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

Si bien Horner fue reemplazado en su cargo como CEO y director del equipo Red Bull Racing en julio de 2025, fue consultado sobre estos rumores durante una entrevista con TOD0Y. Con la llegada de un nuevo reglamento, surgieron informes que indicaban que tanto el equipo de Milton Keynes como Mercedes habrían encontrado un vacío legal en las normas para aumentar las relaciones de compresión.

Para 2026, la relación de compresión del motor está limitada a 16:1. En general, una relación de compresión más alta ofrece una mayor eficiencia térmica. Se cree que Mercedes y Red Bull habrían aprovechado el hecho de que esta solo se mide cuando el coche esté detenido y a temperatura ambiente, lo que permitiría que la relación de compresión aumente hasta 18:1 cuando el motor esté en movimiento y alcance la temperatura de funcionamiento, aunque cabe señalar que esto no ha sido confirmado.

"La Fórmula 1 se trata de llevar los límites al extremo. Se trata de cómo interpretás el reglamento. Siempre fue así y siempre lo será", dijo Horner, esquivando la pregunta.

"Los equipos que son más conservadores son los que nunca están al frente de la parrilla. Tenés que empujar los límites. Y, por supuesto, todo se trata de cómo interpretás las normas, y los ingenieros, algunos de los más brillantes del planeta, estarán mirando ese reglamento y pensando: 'Bueno, ¿cómo puedo maximizar el rendimiento?'".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, respondió a las quejas de otros fabricantes de unidades de potencia en el lanzamiento oficial del W17. "Simplemente no entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un tema que es muy claro y transparente", dijo.

"La comunicación con la FIA fue muy positiva en todo momento y no se trata solo de la relación de compresión, sino también de otras cosas. En ese aspecto en particular, está muy claro lo que dice el reglamento. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que pónganse las pilas".

Agregó: "La unidad de potencia es legal. La unidad de potencia se corresponde con cómo está escrito el reglamento. La unidad de potencia se corresponde con la forma en que se realizan las verificaciones".

Leer también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Piastri quiere que McLaren evite los "dolores de cabeza" de las reglas papaya en 2026
Artículo siguiente Levantar el pie incluso en clasificación: la sorprendente nueva realidad de la F1 2026

Comentarios destacados

Más de
Lydia Mee

Lanzamiento del Cadillac de Checo Pérez 2026: Cuándo y cómo verlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Lanzamiento del Cadillac de Checo Pérez 2026: Cuándo y cómo verlo

El Benetton de la primera victoria de Schumacher en F1 fue vendido en una subasta millonaria

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
El Benetton de la primera victoria de Schumacher en F1 fue vendido en una subasta millonaria

Antonelli recibió un Mercedes exclusivo valorado en más de 225.000 dólares

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Antonelli recibió un Mercedes exclusivo valorado en más de 225.000 dólares
Más de
Christian Horner

Christian Horner responde a los rumores que lo vinculan con Alpine en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Christian Horner responde a los rumores que lo vinculan con Alpine en la F1

Christian Horner hará una gira por Australia antes del inicio de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Christian Horner hará una gira por Australia antes del inicio de la F1 2026

Reunión de Horner con Mohammed Ben Sulayem aviva los rumores

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Reunión de Horner con Mohammed Ben Sulayem aviva los rumores
Más de
Red Bull Racing

Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Max Verstappen descarta un rol de gestión en la F1 tras su retiro y habla sobre su futuro

Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Red Bull: Hadjar explica el accidente en los tests de Barcelona

Últimas noticias

El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

McLaren, el MCL40 convence, pero: "Ha sido como construir un avión en pleno vuelo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
McLaren, el MCL40 convence, pero: "Ha sido como construir un avión en pleno vuelo"

Alpine desmiente su desaparición, pero no su retirada del WEC

WEC
WEC WEC
Alpine desmiente su desaparición, pero no su retirada del WEC

Lanzamiento del Cadillac de Checo Pérez 2026: Cuándo y cómo verlo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Lanzamiento del Cadillac de Checo Pérez 2026: Cuándo y cómo verlo