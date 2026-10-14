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Christian Horner revela por qué eligió el GP de Abu Dhabi de 2021 para abrir sus memorias

El exjefe del equipo Red Bull explica por qué eligió el divisivo Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 para abrir sus comenzar a escribir sus memorias.

Alex Harrington

Publicado: 14 oct 2026, 15:58

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Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

La mayoría de las memorias de automovilismo comienzan con la historia de un momento de la infancia o una experiencia que abrió una vida al mundo del deporte motor. Pero Drive, de Christian Horner, se salta los preliminares y va directo a lo bueno: el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021. La carrera, ahora legendaria, confirmó el primer título mundial de Fórmula 1 de Max Verstappen, aunque con cierta controversia.

El exjefe de Red Bull explicó por qué eligió empezar su libro aquí en una conversación con Motorsport.com antes del lanzamiento del libro el 22 de octubre.

Un gancho con una temporada digna de todo un libro

"Solo quería atrapar al lector, ya sabes, desde la primera página", dijo Horner, tratando el inicio como una decisión narrativa más que como algo que necesitara sacarse de encima.

El entonces piloto de Mercedes Hamilton y el as de Red Bull Verstappen llegaron a la final empatados a puntos, un desenlace poco habitual para lo que fue un año emocionante. Red Bull también llegó 28 puntos por detrás de Mercedes en la clasificación de constructores. Horner sostiene que todo aquello superaba la ficción:

"Aquella temporada fue épica. Quiero decir, todo el libro podría haber tratado solo sobre 2021. Pero, ya sabes, todo aquello desembocó en esa carrera final en Abu Dhabi. Hubo muchísima presión durante ese año, una rivalidad tan intensa entre Lewis y Max y los dos equipos, y todo culminó en Abu Dhabi, donde ambos pilotos llegaron igualados a puntos.

"Si hubiera sido un guion de una película, nunca lo habrías creído. Parecía un buen lugar para empezar y luego ir desgranando las cosas a partir de ahí".

También está la cuestión de lo que aquella carrera dejó atrás. El desenlace de la última vuelta sigue siendo polémico, y terminó con el entonces director de carrera Michael Masi dejando su puesto. Empezar ahí significa que Horner se apropia desde la primera página del capítulo más discutido de su carrera, en lugar de dejar que los críticos lo describan por él. Para un libro promocionado como un relato de unos 20 años en la Fórmula 1, es una forma segura de empezar.

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Toto Wolff era el rival que Red Bull necesitaba

La atención se centró entonces en el otro lado del muro de boxes, donde el rival de Horner, Toto Wolff, estaba en su garaje de Mercedes. Con nuestro propio Stuart Codling comparando su relación con el viejo dúo cómico Hinge and Bracket, una pareja a la que le encanta odiarse, Horner se mostró, como era de esperar, cordial con su antiguo némesis.

"Toto es un competidor formidable y Mercedes es un equipo enorme y, por supuesto, el éxito que han disfrutado y conseguido... eso es lo que hizo que el 2021 fuera aún más importante para nosotros. Pero él es emocional, competitivo, motivado, y disfrutamos nuestra rivalidad.

"Quiero decir, tengo un enorme respeto por lo que ha hecho y logrado. Pero creo que en todo deporte necesitas rivalidad. No todos pueden ser simplemente los mejores amigos todo el tiempo. No se ajusta a la realidad. Y desde luego, esa fue una forma de galvanizar al equipo: Mercedes es la oposición. Tenemos que intentar, como filial de una empresa de bebidas energéticas, plantarles cara y llevarles la batalla".

La gira de presentación del libro de Horner en el Reino Unido se desarrolla del 17 al 26 de octubre, con una copia del libro incluida en cada entrada. Su carrera es la culminación de 124 victorias en grandes premios, 14 títulos mundiales y 287 podios en 405 carreras. Con un historial así a su nombre, podrías abrir un libro por cualquier punto. Pero elegir la noche en que su rivalidad con Hamilton y Mercedes alcanzó realmente su punto álgido: eso es lo que lo convierte en un libro que no puedes dejar de leer.

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