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Christian Horner revela qué llevó a su salida 'abrupta y brutal' de Red Bull F1

Christian Horner describió el momento de su salida de Red Bull como "abrupto y brutal"

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 23:32

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Christian Horner, Team Principal del Red Bull Racing

Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Christian Horner dice que su salida de Red Bull fue "bastante repentina y bastante brutal".

El británico fue apartado como CEO y jefe de equipo de Red Bull Racing en julio de 2025 después de 20 años en el cargo y fue reemplazado por Laurent Mekies.

Horner encabezó el Autosport Business Exchange en Nueva York, que regresó a la ciudad para su segunda edición. El hombre de 52 años se sumó a una lista de panelistas que incluyó al siete veces campeón de la NASCAR Cup Series Jimmie Johnson, y reflexionó sobre su carrera en la Fórmula 1, su etapa en Red Bull y sus posibles roles futuros.

Durante una conversación en el escenario del evento con el presentador de CBS News Errol Barnett, a Horner le preguntaron si su salida había sido una sorpresa.

"Sí y no. Creo que el momento fue bastante repentino y bastante brutal, pero sentía que las cosas estaban cambiando. Nada permanece igual para siempre", explicó Horner.

"Después de que el fundador, Dietrich Mateschitz, lamentablemente falleciera a finales del 22, siempre iba a ocurrir que la empresa evolucionara y cambiara. Y Dietrich, él era Red Bull. Era la fuerza detrás de todo. Tomaba todas las grandes decisiones.

"Obviamente, intentar reemplazar a alguien así es imposible. Inevitablemente, a medida que el grupo evolucionó y asumió ese desafío, fue simplemente diferente. Y hubo un impulso por devolver más control a la sede central. Y eso encajaba de manera distinta con la autonomía que habíamos disfrutado en Red Bull Racing y en Milton Keynes.

"Así que estábamos en un camino diferente, y se podía sentir que eso estaba cambiando. No era que estuviera bien o mal. Era simplemente diferente. Ciertamente, era lo que nos había permitido lograr tanto éxito a lo largo de los años. Así que, inevitablemente, llegó a su fin".

Durante su etapa en la escudería de Milton Keynes, Horner trabajó con pilotos como Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Alex Albon y Mark Webber, entre otros. Vettel y Verstappen se convirtieron ambos en cuatro veces campeones con Red Bull.

Horner también llevó al equipo a seis campeonatos de constructores en 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023, y a ocho campeonatos de pilotos en 2010-13 y 2021-24.

"Pero con el tiempo, reflexiono con mucho orgullo sobre lo que logré en Red Bull", continuó Horner. "Estoy muy orgulloso de lo que todos hicimos allí. Y me siento muy privilegiado de haber trabajado con algunos pilotos increíbles, increíbles.

"Pero lo más importante, con algunas personas simplemente brillantes e increíbles, un grupo de personas que lo dieron todo y lograron unos resultados notables".

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