Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026

Los jefes de Mercedes señalan que los equipos rivales han dado un salto al frente del pelotón y que una forma decente ya no es una garantía

Benjamin Vinel

Publicado: 21 oct 2026, 13:24

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Mercedes confía en poder volver a ganar en la temporada 2026 de Fórmula 1, pero es consciente de que se ha enfrentado a un desafío mayor que nunca por parte de los otros equipos punteros.

Las Flechas Plateadas triunfaron en los seis primeros grandes premios de la campaña, cuando la F1 pasó a nuevas regulaciones técnicas. Más tarde, las mejoras de sus rivales hicieron que Ferrari lograra dos victorias en Austria y Gran Bretaña, luego Lando Norris consiguió victorias consecutivas en Hungría y los Países Bajos, y Max Verstappen de Red Bull se impuso más recientemente en Malasia y Singapur.

Mercedes tampoco se abstuvo de actualizar su coche, pero el equipo es muy consciente de que su ventaja de rendimiento se ha reducido drásticamente. Eso pese a una cómoda ventaja en ambos campeonatos, con un primer título mundial al alcance de Kimi Antonelli en Austin.

“Creo que hemos sonado un poco como un disco rayado durante todo el año, para ser sincero, porque hemos estado diciendo lo reñida y competitiva que es esta temporada, incluso si pudimos encadenar una buena racha de victorias al principio de la temporada”, comentó el director adjunto del equipo, Bradley Lord, en el Nu Silver Arrows Radio Show. “Eso se está confirmando".

“Vimos a Ferrari actualizar su coche antes de Baku o hasta Baku, y a Red Bull hacer lo mismo. Nosotros obviamente llevamos nuestra actualización a Malasia y hemos visto distintos niveles de empezar con buen pie, supongo, con esas mejoras. En las dos últimas carreras, tanto Red Bull como Ferrari han sido más competitivos de lo que habían sido en las pruebas anteriores.”

Brecha media con la pole position

“Sabemos que tenemos una verdadera batalla entre manos”, continuó Lord, “y es importante que sigamos con ese aprendizaje para sacar el rendimiento del coche, de modo que también podamos llegar a las próximas carreras con cierta confianza en que podemos luchar por victorias y continuar con esa suma de puntos con los dos coches que necesitamos para convertir todo el duro trabajo realizado hasta ahora este año en el resultado al que todos aspiramos, porque esa fue una de las cosas del último triplete de carreras: fue un triplete bastante desordenado en cuanto a resultados.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fue, en efecto, un ‘triplete de carreras desordenado’, con Antonelli golpeando el muro en la clasificación en Baku y George Russell sufriendo una avería en la unidad de potencia en Malasia, lo que significó que superó su cupo en Singapur y comenzó esa carrera desde el fondo de la parrilla; el británico acabó abandonando por accidente en la sprint cuando iba liderando.

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Para agravar los problemas de Mercedes, su última actualización del W17 no ha aportado tanto como esperaba en relación con sus rivales; de ahí el rendimiento muy equilibrado entre los equipos punteros y el regreso de Red Bull a la victoria. 2026 marca solo la segunda vez que cuatro escuderías han conseguido varias victorias cada una (Mercedes 11, Ferrari, McLaren y Red Bull dos) desde 1990, después de que las mismas escuderías brillaran en 2024.

Así que, cuando se le preguntó quién será el equipo a batir en Austin, el director técnico adjunto Simone Resta reflexionó: “Es bastante interesante ver que en cada fin de semana al que vas nunca estás seguro de quién va a ser el más fuerte ahí fuera.

“Con lo que hemos visto hasta ahora de Red Bull, seguro que estarán ahí luchando por la primera posición. Han estado bastante fuertes ya en unas cuantas carreras y serán fuertes.

“Hemos visto a un Ferrari fuerte más o menos en todas las condiciones. Quizá les falte un poco, digamos, para estar en la primera posición, pero son muy competitivos.

“Y debemos respetar a McLaren. McLaren es el equipo campeón del mundo y ha demostrado en algunas carreras este año que puede ser el más fuerte ahí fuera, incluso con cierto margen.

“Hay muchas posibilidades de que todos estos equipos sean fuertes allí, y eso lo hace aún más emocionante para nosotros. Intentarás exprimir de verdad un poco más del paquete, tratar de optimizar nuestra configuración y volver a la cima otra vez, como estuvimos en Baku, como estuvimos en Monza, como hemos sido capaces de ganar en Madrid. Podemos hacerlo de nuevo.”

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