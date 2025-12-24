Las cifras reales: Quién mereció más el título de la F1 2025

Un vistazo a la clasificación final de la temporada 2025 de Fórmula 1 muestra que fue la decisión más reñida desde 2008, con Lando Norris ganando el campeonato de pilotos por sólo dos puntos de Max Verstappen - el título más reñido desde que Lewis Hamilton ganó por un punto de Felipe Massa en 2008.

Pero Norris y Verstappen no fueron los únicos en la lucha por el título hasta el final. Oscar Piastri, que acabó tercero en el campeonato, también se quedó al final a sólo 13 puntos del título. Una cosa está clara: con una temporada perfecta, los tres pilotos podrían haber sido campeones del mundo. Pero, ¿quién perdió más puntos a lo largo de la temporada y por qué motivos?

Hemos analizado en detalle todas las carreras de la temporada 2025, calculado todos los puntos perdidos por Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri y los hemos dividido en diferentes categorías. ¿A quién defraudó el equipo? ¿Y quién regaló el título por sus propios errores?

Norris campeón del mundo - a pesar de perder la mayor cantidad de puntos

Si se suman todos los puntos concedidos a lo largo de la temporada, surge una imagen sorprendente: el campeón del mundo, Lando Norris, de entre todos, dejó sin utilizar el mayor potencial de puntos. En total, sus puntos perdidos -ya sean autoinfligidos o infligidos por el equipo- suman 132 puntos.

Su compañero de equipo Oscar Piastri le sigue de cerca. En una temporada perfecta, el australiano podría haber sumado 123 puntos más y también se habría coronado campeón del mundo.

Max Verstappen está muy por debajo de él en esta clasificación. Junto a su equipo, el holandés ha perdido 72 puntos, bastantes menos que McLaren, pero aún así una cifra considerable. Verstappen también se habría proclamado campeón del mundo con una temporada perfecta, pero se quedó muy cerca del máximo teórico.

Piastri dilapidó el título principalmente por sus propios errores

Si se desglosan los puntos perdidos por causas, queda claro dónde se le escapó el título de campeón del mundo a Óscar Piastri. De los 123 puntos que perdió en total, 80 se debieron a su propia culpa.

Los errores de conducción y los accidentes representaron la mayor parte. Entre ellos, el trompo en Australia que le costó el segundo puesto, el accidente en el sprint de Austin, el accidente en el sprint de Brasil y los dos accidentes de Bakú. Los errores de pilotaje y las caídas suman 46 puntos perdidos.

En comparación: Lando Norris solo perdió 23 puntos en esta categoría, Max Verstappen solo 14. Sin embargo, en vista de lo extremadamente reñido que está el campeonato, también se critica al equipo McLaren: Piastri perdió 28 puntos, más que cualquier otro aspirante al título, debido a errores de estrategia.

En Hungría y Qatar, una victoria habría sido posible con una estrategia mejor, y en Brasil, también, se podría haber logrado algo más que el quinto puesto. Norris y Verstappen, en cambio, "solo" perdieron 10 y 16 puntos respectivamente por errores de estrategia.

Miami, España y Austria: ¿qué le costó el título a Verstappen?

A Max Verstappen se le escapó el título mundial por solo dos puntos. En consecuencia, casi todas las oportunidades perdidas podrían haber sido decisivas. Pero, ¿qué categoría pesa más?

En el caso de Verstappen, en realidad también fueron los errores de estrategia del equipo: Un total de 16 puntos se perdieron como resultado. En Hungría, el quinto puesto en lugar del noveno habría sido realista, en Brasil se regaló un segundo puesto seguro, y en España la elección de neumáticos duros al final de la carrera resultó ser un grave error.

El propio Verstappen también cometió errores. Su choque contra George Russell en España le costó nueve puntos y entra en la categoría de errores de pilotaje y choques. A esto hay que añadir un trompo detrás del coche de seguridad en Silverstone, que probablemente le costó un tercer puesto: cinco puntos más perdidos.

Sin embargo, una cosa es cierta: con un total de sólo 14 puntos perdidos debido a errores de conducción y accidentes, Verstappen fue el menos propenso a cometer errores de los tres aspirantes al título. Piastri sumó 46 puntos, Norris 23.

¿Tuvo Verstappen la peor suerte en carrera?

Sin embargo, Max Verstappen lidera en varias otras categorías - y cada una de ellas tuvo una influencia matemática en su pérdida del título. En Austria, fue derribado en la salida por Andrea Kimi Antonelli en el Mercedes, convirtiendo un probable quinto puesto en cero puntos.

En Miami, Verstappen perdió seis puntos seguros en el sprint. Tras un cambio en el tiempo, el equipo Red Bull cometió un error durante la parada en boxes, lo que le supuso una penalización de 10 segundos por un lanzamiento inseguro. En lugar del tercer puesto, sumaron cero puntos.

El domingo, también hubo un momento desfavorable del coche de seguridad que le costó a Verstappen el tercer puesto ante George Russell. En total, perdió seis puntos en 2025 debido a un incidente con el coche de seguridad - esta categoría no aparece para los dos pilotos de McLaren.

El balance final para Verstappen es de 34 puntos perdidos por su propia culpa y 38 puntos regalados por el equipo. Piloto y equipo contribuyeron por igual a la pérdida del título - aunque Red Bull estuvo más cerca del máximo teórico que McLaren.

Norris es el que más puntos pierde por influencias externas

A pesar de su título mundial, Lando Norris es el piloto más desafortunado de la temporada. Un total de 56 de sus puntos perdidos no se deben a su propia culpa - ningún otro candidato al título perdió más puntos debido a circunstancias externas.

La razón principal es el fallo del motor en Zandvoort, que le costó a Norris 18 puntos. Ni Verstappen ni Piastri sufrieron un defecto técnico en 2025. A esto hay que añadir una descalificación en Las Vegas, que también le costó a Norris 18 puntos -aquí también es líder-.

Por otro lado, Norris lidera dos categorías por culpa suya. A pesar de una clara mejora en comparación con 2024, sus débiles salidas aún le cuestan 17 puntos. Piastri perdió 11 puntos aquí, mientras que Verstappen se mantuvo impoluto y no perdió ni un solo punto en la salida.

Otra área problemática: la clasificación. Especialmente al principio de la temporada, Norris a menudo no lograba juntar sus mejores sectores en la Q3. Esto le costó un total de 33 puntos debido a peores posiciones en parrilla.

Verstappen y Piastri tampoco tuvieron siempre vueltas de clasificación perfectas, pero "sólo" perdieron 13 y 16 puntos respectivamente como resultado. Las cifras subrayan el problema: en las 24 sesiones de clasificación, Norris podría haber sido 0,097 segundos más rápido de media. Sólo Nico Hülkenberg (+0.103) y Lewis Hamilton (+0.114) aprovecharon aún menos su potencial.

¿Quién habría merecido más el título de campeón del mundo?

La gran pregunta sigue siendo: ¿quién habría sido el campeón del mundo más "meritorio" en 2025? La respuesta depende en gran medida de la perspectiva.

Lando Norris fue el piloto que más puntos perdió a pesar de ganar el título y, por tanto, el que tenía un mayor potencial sin explotar. Al mismo tiempo, fue el que más sufrió por contratiempos ajenos a su voluntad, al ser el único aspirante al título con un defecto técnico. Desde este punto de vista, Norris es un campeón del mundo muy meritorio que se impuso a pesar de los grandes infortunios.

La otra lectura: ¿quién aprovechó al máximo sus oportunidades? Con solo 34 puntos perdidos por culpa suya, Max Verstappen fue el piloto más regular de los aspirantes al título. Red Bull también cedió 38 puntos menos que McLaren. También está la cuestión del ritmo puro.

Verstappen dijo después de Abu Dhabi que no se arrepentía de haber perdido el título, ya que Red Bull nunca estuvo realmente en la lucha por el título - el McLaren era simplemente demasiado dominante. Los datos le dan la razón.

De media, el McLaren fue 0,19 segundos más rápido que el Red Bull en clasificación y hasta 0,31 segundos por vuelta en carrera. McLaren tenía claramente el coche más rápido. Como estas cifras no están ajustadas al piloto, reflejan exactamente lo que se vio en la pista.

Si Max Verstappen también fue el piloto más rápido de los tres aspirantes al título, esto significaría que el McLaren fue aún más rápido en 2025: El McLaren fue aún más dominante en 2025 de lo que muestran las ya claras cifras de ritmo.

Eso deja a Oscar Piastri, que probablemente habría sido el campeón del mundo más inmerecido según los datos. El australiano no sólo regaló la mayoría de los puntos por sus propios errores, sino que también fue el piloto de McLaren más lento de media de la temporada, aunque estuvo cerca. Fue seis centésimas más lento que Lando Norris de media en clasificación y unas tres centésimas más lento en ritmo de carrera..