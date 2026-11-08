Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cinco conclusiones rápidas del GP de Brasil en Sao Paulo de la F1 2026

Lando Norris gana el emocionante Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 mientras Mercedes se asegura el campeonato de constructores

Motorsport.com Staff

Publicado: 8 nov 2026, 19:09

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Otra impresionante remontada de Verstappen, pero Norris estuvo en una liga propia

Tras la clasificación, Max Verstappen y Lewis Hamilton estuvieron de acuerdo: abrirse paso a través del pelotón en el Autódromo José Carlos Pace sería considerablemente más difícil con los autos de 2026 que en años anteriores.

Había bastantes argumentos para respaldar esa postura: la ausencia del DRS, un modo de rebase que no sería particularmente potente en esta pista y una estrategia de despliegue del MGU-K que sería idéntica para todos los pilotos.

Sin embargo, Verstappen una vez más cortó a través del pelotón como un cuchillo caliente en mantequilla, tal como lo ha hecho tantas veces en São Paulo. Fue otra impresionante carrera de remontada, al igual que las que protagonizó en 2016, 2024 y 2025. Esto le valió a Verstappen el premio al Piloto del Día, aunque no la victoria en esta ocasión.

Eso se debió a que un hombre estuvo intocable en Interlagos: el campeón del mundo del año pasado. Lando Norris ya había asegurado la pole position el sábado y, aunque George Russell sintió que había sido más rápido ese día, no hubo absolutamente ninguna discusión sobre la superioridad de Norris el domingo. Norris estuvo en una liga propia durante la mayor parte de esta competencia. Kimi Antonelli logró tomar el liderato al inicio, pero Norris estuvo impecable a partir de ahí: en mojado o en seco, dominó todas las condiciones, reafirmando su evolución hacia un piloto sumamente maduro.

— Ronald Vording

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes cumple su promesa

Cinco años después de haber estado en la cima de la Fórmula 1 por última vez, Mercedes ha recuperado ambos campeonatos a falta de tres carreras, un logro extraordinario en la primera temporada de un cambio reglamentario de gran envergadura, especialmente considerando que el equipo finalizó cuarto en el campeonato de constructores apenas en 2024.

Mercedes dominó desde el comienzo, cumpliendo la promesa de su nuevo auto. Sin embargo, su ventaja se ha ido erosionando gradualmente, con Red Bull logrando importantes avances en el desarrollo, y con McLaren y Ferrari recortando también la brecha. Eso podría ser una señal de advertencia de cara a 2027.

Aun así, la gran actualización que el equipo introdujo en Sepang terminó por dar frutos a pesar de ser más difícil de aprovechar. Mercedes ganó en Austin y podría haber repetido ese éxito en Interlagos si Antonelli no hubiera sufrido un problema tras su parada en boxes. Tal vez no fue la forma exacta en la que el jefe del equipo, Toto Wolff, deseaba abrochar el título, pero la temporada en sí fue más que impresionante.

— José Carlos de Celis

Hamilton y Leclerc aclararon las cosas, pero Ferrari aún tiene otros problemas por resolver

El Gran Premio de São Paulo difícilmente pudo haber sido más diferente para Ferrari en comparación con lo vivido hace una semana. En México, la Scuderia contaba con el paquete más competitivo de todos, pero un potencial 1-2 se echó a perder de una manera que ya ha sido objeto de múltiples discusiones y debates.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El jueves por la noche, Frédéric Vasseur finalmente pudo sentarse con sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc para hacerles entender que sus intereses personales nunca más deben estar por encima de los de los 2,000 empleados en Maranello. Qué tan efectiva fue esa conversación está por verse, pero en Interlagos los problemas de Ferrari fueron de una naturaleza completamente distinta.

Ferrari sufrió por falta de ritmo puro en São Paulo. Ese ya era el caso el viernes, cuando Vasseur reconoció los problemas de balance del auto. El domingo no fue mucho mejor. La arrancada de Hamilton fue impresionante, pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Ferrari nunca estuvo en la pelea por los lugares del podio y, dado que Verstappen sí logró remontar, las penalizaciones en la parrilla no explican del todo la situación.

Leclerc y Hamilton finalizaron séptimo y noveno, respectivamente, demostrando que Ferrari todavía tiene debilidades que deben corregirse para el próximo año, sin ir más lejos la falta de velocidad de punta que hizo que su avance a través del pelotón fuera de todo menos sencillo.

— Ronald Vording

Esta vez, Russell no puede culpar a la mala suerte

George Russell tiene suficientes razones para sentirse frustrado con su temporada. Llegó a Brasil hablando abiertamente sobre los problemas que enfrentó en 14 de los 20 grandes premios disputados hasta ahora, y el sábado sumó un nuevo episodio a la lista al sentir que la orden de Mercedes de abortar su segundo intento en la Q3 le quitó la oportunidad de pelear por la pole.

Pero lo que sucedió en la salida de boxes el domingo fue completamente su responsabilidad. Tras ganar posiciones del séptimo al tercer lugar luego de cumplir su sanción en la parrilla, el británico estaba metido en la pelea por el podio cuando hizo un trompo en la salida de pits tras cambiar de neumáticos intermedios a suaves, quedando orientado en sentido contrario.

George Russell, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En defensa de Russell, esa sección de la complicada salida de pits en Interlagos todavía estaba mojada, pero parece que nada le sale bien al británico este año. Se recuperó para concretar una carrera sólida después de eso, pero el domingo existía la oportunidad de lograr mucho más.

— Pol Hermoso

Que Interlagos se mantenga en la F1 es una gran noticia

Un nuevo acuerdo con la Fórmula 1 garantiza que Interlagos permanecerá en el calendario al menos hasta 2035, y sin duda esa es una noticia emocionante para los fanáticos del deporte en todo el mundo. Ciertamente es una novedad mucho más bienvenida que un nuevo destino en otro circuito callejero con muros de concreto como límites de pista.

Sí, expandirse hacia nuevos territorios debe ser importante para la F1 como una de las franquicias de entretenimiento más grandes del mundo, pero mantener clásicos como Interlagos en el calendario debe ser una prioridad.

El trazado de São Paulo es un clásico por muchas razones, incluidas las impredecibles condiciones meteorológicas que a menudo ponen las carreras de cabeza. El gran premio de este año no fue la mejor edición de la prueba, pero aun así resultó mucho más entretenido que varias otras competencias que hemos visto este año.

— Oleg Karpov

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Motorsport.com Staff





¿Cuál fue el mejor momento de Kimi Antonelli en su campaña de campeón de F1?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 d



¿Cuál fue el mejor momento de Kimi Antonelli en su campaña de campeón de F1?





Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 d



Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México





Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 d



Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026

Últimas noticias





Cinco conclusiones rápidas del GP de Brasil en Sao Paulo de la F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 min



Cinco conclusiones rápidas del GP de Brasil en Sao Paulo de la F1 2026





Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



11 min



Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil





Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



32 min



Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones





Bezzecchi: "Las sprint han sido mi punto débil, pero habría firmado por una temporada así"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Bezzecchi: "Las sprint han sido mi punto débil, pero habría firmado por una temporada así"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete