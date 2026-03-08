La nueva Fórmula 1 es… diferente

Hay mucho para asimilar de Melbourne. Una cosa está clara: los pilotos no son los mayores fanáticos de esta nueva Fórmula 1. Y no es demasiado difícil entender por qué: dejaron clara su postura ante los medios. Es demasiado complicada, "antinatural" y contraintuitiva, y en cierto modo recuerda a la Fórmula E. Algunas de las imágenes onboard, viendo cómo los coches desaceleran al final de las rectas, resultan incómodas de ver para los aficionados más tradicionalistas, y el debate sobre si la F1 ha ido demasiado lejos con la complejidad de estas reglas difícilmente se detenga pronto.

Sin embargo, Melbourne sigue siendo solo la primera muestra, y se ha dicho mucho sobre cómo este es en realidad uno de los circuitos más desafiantes para las nuevas máquinas de la F1. No será lo mismo en otros circuitos, y quizá sea una lástima que la primera impresión de la nueva era de la F1 se esté formando a partir de la carrera en Australia.

Aun así, ha habido carreras inaugurales más aburridas, y si uno se olvida de todas las complejidades, al menos las primeras vueltas ofrecieron bastante espectáculo. Quizá, después de todo, no esté tan mal.

- Oleg Karpov

Mercedes está muy por delante, pero no es invencible

Miras los resultados y ves lo que pareció un cómodo uno-dos para Mercedes desde la primera fila hasta el podio. Pero aunque su ventaja en clasificación parecía enorme, la carrera inaugural de la F1 2026 ofreció indicios —y quizá tranquilizadores— de que las Flechas de Plata no están completamente en una liga propia en distancia de carrera.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En línea con las expectativas de la pretemporada, Ferrari es el rival más cercano de Mercedes, y el primer stint de la carrera en Albert Park ofreció más entretenimiento del que probablemente esperábamos. Demuestra que, con una enorme carrera de desarrollo por delante, Mercedes está claramente por delante, pero no es invencible.

Lo que resulta más alarmante, sin embargo, es cuánto parecen estar por detrás McLaren y, en menor medida, Red Bull en ritmo de carrera, con el McLaren de Lando Norris sufriendo una degradación excesiva de los neumáticos. Eso podría ser una limitación específica de este circuito.

El ganador en Melbourne, George Russell, ciertamente no ha hecho nada para alejar a las casas de apuestas de su pista mientras busca capitalizar lo que podría ser su primer auto capaz de ganar el título. Mientras tanto, Kimi Antonelli parece listo para conseguir su primera victoria en un gran premio en cualquier momento.

- Fil Cleeren

Oscar Piastri no tiene paz en su carrera de casa

Adrian Newey dijo antes del Gran Premio de Australia que Fernando Alonso estaba en un "lugar mental difícil" en medio de los problemas de Aston Martin, que prácticamente han terminado con cualquier esperanza de un tercer título de F1 para el piloto de 44 años. Pero al menos él tiene el consuelo de ya ser campeón del mundo, algo que Oscar Piastri no tiene tras su colapso a finales del año pasado.

La forma en que perdió el título de 2025 frente a su compañero de equipo en McLaren, Norris, fue dañina, y un buen comienzo de la campaña 2026 era crucial para que Piastri pudiera recuperarse por completo y eliminar cualquier duda que pudiera existir sobre él.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Pero no lo consiguió al chocar en la curva 4 durante la vuelta de reconocimiento, lo que significó que ni siquiera pudo tomar la largada de su gran premio de casa. Puede que sea un nuevo año, pero es casi como si Piastri no lograra encontrar un respiro, porque ¿cuándo fue la última vez que realmente tuvo un buen resultado? Probablemente su victoria en Zandvoort el pasado agosto.

Eso fue hace mucho tiempo y ahora es más crucial que nunca que encuentre la manera de salir de esta mala racha, de lo contrario va a quedarse atrás frente a Norris y sus rivales.

- Ed Hardy

No hay milagros para Aston Martin… ni los habrá en el corto plazo

Aston Martin llegó al Gran Premio de Australia con las alarmas encendidas, y Newey aumentó la preocupación cuando, después de una FP1 en la que Alonso no pudo participar y Lance Stroll solo completó tres vueltas de instalación, reveló que no había baterías de repuesto. Frenado por la fiabilidad del motor Honda, el canadiense tampoco pudo clasificar. Ambos pilotos lograron completar más vueltas de las que Newey había previsto antes del fin de semana, pero está claro que el equipo todavía no está ahí.

Tras una pretemporada muy dolorosa y un doble abandono en la primera ronda, la mala noticia para Aston es que la próxima carrera llega rápidamente, la semana que viene, y tampoco parece que vaya a haber milagros allí. El equipo explicó que tuvo que retirar a Alonso "para conservar componentes", y finalmente la carrera confirmó los peores temores: no hay fiabilidad… ni rendimiento.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alonso dio en el clavo el sábado: incluso si mejoran el chasis cuando logren completar carreras, existe un enorme déficit de potencia que no se resolverá de la noche a la mañana y que, de hecho, no llegará hasta que el sistema ADUO entre en funcionamiento después de las primeras seis carreras, como muy pronto. Una pesadilla para un proyecto que, dados sus nombres y recursos, estaba destinado a hacer algo grande.

- Jose Carlos de Celis

Arvid Lindblad justifica su rápido ascenso

Arvid Lindblad brilló en su debut en la Fórmula 1. El piloto de 18 años rindió desde la primera práctica libre en Melbourne, donde fue quinto, y luego llegó a la Q3 en la clasificación para asegurarse un puesto entre los diez primeros en la parrilla para su primera carrera.

El gran premio no fue la excepción. Por momentos llegó a ocupar la cuarta posición mientras dominaba las nuevas exigencias tácticas de conducir un auto de F1 de 2026, e incluso se encontró batallando con Max Verstappen mientras el cuatro veces campeón del mundo recuperaba terreno tras su accidente del sábado.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lindblad puede haber parecido acelerado en su camino por la escalera de los monoplazas rumbo a la Fórmula 1 después de recibir un asiento en Racing Bulls tras la promoción de Isack Hadjar a Red Bull. Sin embargo, el joven sueco-británico disipó cualquier duda persistente con una conducción sólida para terminar en los puntos en Australia, finalizando octavo. Será fascinante ver cómo se desarrolla su temporada.

– Federico Faturos