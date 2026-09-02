Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Italia de F1 2026

La Fórmula 1 celebra este fin de semana la 13ª ronda de su campaña 2026 con el Gran Premio de Italia, y hay muchos temas de conversación de cara a Monza.

Es el lugar donde el líder del campeonato y héroe local Kimi Antonelli debe superar una penalización en la parrilla debido a un cambio de motor en su Mercedes, así que ¿cómo afectará esto a su lucha por el título?

El joven de 19 años lidera el certamen con 59 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, George Russell, y Lewis Hamilton, de Ferrari, mientras que un Lando Norris en plena forma aparece en segundo plano.

El vigente campeón del mundo de McLaren ha ganado los dos últimos grandes premios, dejando a Norris con una desventaja de 82 puntos respecto a Antonelli, lo que demuestra lo apretada que ha estado recientemente la lucha entre los tres mejores equipos.

Uno de ellos también llegará al Templo de la Velocidad con un motor mejorado, mientras que también hay mucho movimiento hacia la parte trasera de la jerarquía.

Así que aquí hay cinco cosas a las que prestar atención en el Gran Premio de Italia.

La presión sobre el héroe local

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La temporada 2026 de F1 no ha sido amable con los pilotos cuando compiten en casa. Max Verstappen abandonó por accidente en la primera vuelta en Zandvoort, Charles Leclerc no llegó a la bandera en Mónaco y Oscar Piastri ni siquiera llegó a la parrilla en Australia. Hay excepciones, como Russell y Hamilton, que lograron un podio en Silverstone, pero en general, 2026 ha supuesto un camino difícil para cualquier piloto que pisa terreno familiar.

Antonelli espera romper la tendencia en Italia este fin de semana, una hazaña que no pudo lograr del todo en 2025, cuando sufrió para acabar noveno, ni en 2024, cuando se estrelló mientras rodaba en la FP1 para Mercedes. Ahora, sin embargo, cuenta con uno de los paquetes más fuertes de la parrilla y la confianza que da una ventaja dominante en lo más alto de la clasificación.

Este año, de todos modos, al piloto de Mercedes no se le ha dado el comienzo más fácil para revertir su mala racha en casa. Un cambio de motor para el joven italiano significa que saldrá desde el fondo de la parrilla independientemente de su rendimiento en la clasificación, pero el trazado de Monza al menos implica que debería poder abrirse paso a través del pelotón, siempre que su W17 conserve la ventaja que ha mostrado en otros circuitos hasta ahora esta temporada.

Realístamente, Antonelli debería poder superar a la mayoría de los corredores de la zona media y meterse entre los cinco primeros. Un podio también podría estar a su alcance si las cartas caen a su favor.

Sin embargo, el fin de semana consistirá en limitar daños y trabajar todo lo posible para conservar su ventaja en el campeonato.

- Owen Bellwood

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Ferrari va con todo por la gloria en casa en Monza

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Monza es la carrera que siempre está marcada en rojo en el calendario de Ferrari, pero el equipo solo ha disfrutado de un éxito modesto en los últimos años: ha ganado solo dos de los últimos 15 GP de Italia, ambos con Leclerc en 2019 y 2024.

Por eso no sorprende demasiado que, mientras también intenta mantener vivas sus esperanzas en los campeonatos de pilotos y constructores, Ferrari vaya con todo para ofrecer un espectáculo este fin de semana.

Desde el principio, el equipo buscará canalizar parte de su antigua gloria con Michael Schumacher en Monza, donde Ferrari ganó cinco veces con el alemán. Schumacher será homenajeado con una decoración especial del SF-26 que llevarán Hamilton y Leclerc.

En el aspecto técnico, Ferrari ha confirmado una unidad de potencia actualizada como parte de las oportunidades de desarrollo permitidas bajo el sistema ADUO, con una cámara de combustión y un turbocompresor revisados que deberían reducir a la mitad su déficit actual respecto a la unidad de potencia de Mercedes.

También se esperan mejoras aerodinámicas y piezas específicas para el circuito en la carrera de casa de la Scuderia, con una nueva versión de su alerón trasero 'Macarena' entre los aspectos destacados. Y con Mercedes comprometido por la penalización que debe cumplir Antonelli, y McLaren potencialmente con dificultades para replicar el ritmo que lo llevó a la victoria en las dos últimas rondas en Budapest y Zandvoort, quizá los astros se alineen para Ferrari en casa.

- Federico Faturos

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Los pilotos se quejarán de las reglas otra vez

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El Gran Premio de Italia planteará un fascinante desafío técnico, ya que las características de Monza requieren la menor resistencia aerodinámica y la mayor proporción de tiempo a fondo. El trazado también es una receta para vaciar rápidamente las baterías, por lo que probablemente habrá una gran divergencia —al menos inicialmente— en cuanto a estrategias de gestión de energía.

También hay cuatro zonas de Modo Recta, incluida la enorme longitud de la recta principal. Las rectas largas siempre han expuesto distintos niveles de eficiencia aerodinámica en los coches, pero estas también mostrarán quién reduce más la resistencia cuando se desactivan los alerones delantero y trasero. Los niveles de resistencia y la eficiencia de la unidad de potencia serán aquí los diferenciadores clave de rendimiento, junto con la estrategia de despliegue.

La carrera reflejará esto de forma natural. Sean cuales sean las palancas que active la FIA en cuanto a niveles de recarga, no será posible defender cada curva.

Así que podemos esperar el regreso de las llamadas 'carreras yo-yo', muy poco apreciadas por los pilotos y muchos aficionados, aunque no por el titular de los derechos comerciales, cuya postura es que 'adelantar es adelantar. ¿Entendido? Bien.

- Stuart Codling

Monza, la prueba de fuego para saber cuán real es realmente el progreso de McLaren

Lando Norris, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

McLaren tuvo un comienzo lento en la temporada 2026 y era claramente el tercer mejor equipo de la F1 por detrás de Mercedes y Ferrari, pero el equipo de Woking ha progresado en las últimas rondas gracias a varias mejoras. Esto llevó a Norris a ganar tanto en Hungría como en los Países Bajos, pero esas victorias significarán relativamente poco en el panorama general si los campeones vigentes no logran mantener esa competitividad este fin de semana.

Eso se debe a que siempre se esperaba que McLaren estuviera en ritmo en los circuitos de alta carga aerodinámica de Hungaroring y Zandvoort, que favorecen las fortalezas del MCL40 en curvas de velocidad media. Pero Monza es de muy baja carga aerodinámica y se basa principalmente en largas rectas y chicanas, con la gestión de la energía siendo de enorme importancia, por lo que comprender la propia unidad de potencia es crucial.

Sin embargo, esta es un área en la que, al comienzo del año, McLaren estaba por detrás del equipo oficial de Mercedes, y aunque desde entonces se ha avanzado para la marca británica —como las esperadas herramientas de simulación que recibió en Spa—, Monza es el lugar que debería mostrar cuán significativo es ese progreso.

Así que, para empezar a situar a McLaren en la misma categoría que las Flechas de Plata, debe demostrar su forma de Budapest y Zandvoort en un circuito completamente diferente como Monza. Hasta que eso ocurra, el jefe del equipo, Andrea Stella, se mantiene cauteloso para el resto de 2026.

"Si podemos confirmar nuestras mejoras en Monza, entonces diría que la respuesta a tu pregunta es sí, podemos mirar con cierto optimismo al resto de la temporada", dijo.

- Ed Hardy

¿Puede Haas evitar seguir cayendo?

Esteban Ocon, Haas Photo by: Eric Le Galliot

Mientras la F1 sigue en Europa y a los equipos todavía les quedan casi una docena de carreras por disputar, el tren de mejoras continúa a lo largo de la parrilla. Este fin de semana, Haas llevará una serie de piezas nuevas al VF-26 con la esperanza de devolverlo a la parte delantera de la zona media de la F1.

El equipo estadounidense empezó el año con fuerza y sumó puntos en las tres primeras carreras, pero desde entonces ha visto cómo sus resultados disminuían. De hecho, Haas no ha puntuado desde el GP de Mónaco en junio y, para darle la vuelta a su temporada, el equipo llevará un paquete "integral2 de piezas nuevas a la carrera de Monza.

"Llevamos una lista integral de actualizaciones a Monza, centradas en devolvernos a la pelea con nuestros competidores en la zona media2, dijo Esteban Ocon. "Budapest y Zandvoort fueron positivos de mi lado, ya que me sentí cómodo en el coche y realmente sacamos el máximo del paquete que teníamos. Así que me gustaría continuar esa tendencia y extraer el máximo de estas actualizaciones desde el primer día y volver a la lucha por los puntos2.

Mejorar el coche a lo largo de una temporada ha sido históricamente una debilidad para el equipo estadounidense, con Haas empezando a menudo la temporada con fuerza antes de encontrarse con dificultades. Esto cambió en 2025, cuando logró seguir aportando rendimiento al coche y terminó octavo al cierre del ciclo reglamentario anterior.

- Owen Bellwood

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