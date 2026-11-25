Fórmula 1 GP de Qatar

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026

Aquí está todo lo que necesitás saber antes de la penúltima cita de la temporada 2026 de F1, el Gran Premio de Qatar.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publicado: 25 nov 2026, 17:31

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

La temporada 2026 de Fórmula 1 se acerca a su conclusión, con el Gran Premio de Qatar disputándose este fin de semana antes del final en Abu Dhabi la siguiente semana.

Ambos títulos ya están definidos, con Kimi Antonelli y Mercedes asegurándose las coronas de pilotos y constructores. Sin embargo, eso no significa que no haya nada en juego, así que estas son cinco cosas a tener en cuenta en Lusail.

Lee también:

Max Verstappen va camino a sellar el subcampeonato

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Desde que Kimi Antonelli ganó cinco carreras seguidas a comienzos de la temporada, la F1 esperaba que se coronara como su campeón mundial más joven. Cuando eso finalmente ocurrió en México a principios de este mes, la atención pasó a quién terminaría segundo.

Pese a la indiferencia declarada de todos los aspirantes hacia esa distinción, prometía ser una batalla fascinante en varios frentes. Pero Max Verstappen está haciendo todo lo posible para privar a la F1 incluso de esa pelea y está bien ubicado para resolver el asunto en Qatar este fin de semana.

El piloto de Red Bull llega al Lusail International Circuit con una racha de nueve podios consecutivos, tras haber ganado cuatro de los últimos seis grandes premios. Tiene una ventaja de 37 puntos sobre su rival más cercano y, con solo 25 puntos disponibles en Abu Dhabi después de Qatar, tanto el impulso como las matemáticas juegan claramente a su favor.

El tetracampeón del mundo claramente tiene poco interés en terminar segundo. Quizás le vuelva a dar otro ataque de gripe cuando la FIA celebre su gala de premios en Shanghai el 12 de diciembre. Aun así, asegurarse el subcampeonato sería todo un logro teniendo en cuenta que, después del Gran Premio de Países Bajos, estaba sexto en el campeonato, 71 puntos por detrás de George Russell y Lewis Hamilton, que entonces estaban empatados en el segundo lugar.

Con Verstappen cerca de asegurarse el dudoso honor de terminar subcampeón en 2026, la atención podría pasar pronto a la pelea por el tercer puesto. Apenas tres puntos separan a Russell, Hamilton y Lando Norris, lo que les da a los tres mucho por lo que luchar en Qatar antes del duelo final en Abu Dhabi.

Pirelli limita los stints de neumáticos, otra vez

Audi pit crew, Pirelli tyres

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Este ha sido un tema recurrente desde que la F1 volvió a Qatar en 2023: Pirelli introducirá un límite máximo de stint para el evento de este año.

La primera edición de la carrera tuvo un límite de 18 vueltas debido a numerosos fallos de neumáticos, causados en parte por el perfil de los pianos, que fue modificado posteriormente.

Sin embargo, la pista de Lusail todavía cuenta con muchas curvas exigentes de velocidad media, de ahí los dos pinchazos en 2024 cuando los equipos llevaron el compuesto medio hasta stints de 35 vueltas.

Por eso, Pirelli impuso stints de como máximo 25 vueltas el año pasado, con la cifra elevada a 27 vueltas este año, ya que los autos con especificación 2026 son ligeramente más lentos.

"Aumentamos dos vueltas", dijo el jefe de ingeniería de F1 de Pirelli, Simone Berra. "Vimos en nuestras pruebas en interiores que esto es, digamos, aceptable sin ningún riesgo particular.

"Pero sabemos que el problema en Qatar es que tenemos un desgaste localizado muy alto, especialmente en el delantero, con un 100% de desgaste que se alcanza fácilmente después de 25 o 26 vueltas de media.

"Esto genera mayor estrés en el neumático porque no tenés el compuesto de la banda de rodadura protegiendo la estructura, y además tenés altas cargas laterales allí, y alta temperatura de la carcasa.

"Estos son los factores que más influyen en la resistencia del neumático. Así que vamos a mantener la misma limitación de vueltas solo para inducir dos paradas y evitar cualquier riesgo de rodar sobre la capa bajo la banda durante varias vueltas y generar problemas de integridad".

El duelo entre Red Bull y McLaren por el tercer puesto

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

La principal batalla a seguir en el campeonato de constructores es Red Bull contra McLaren por el tercer lugar. Ha sido una pelea interesante, con el equipo con sede en Milton Keynes sumando 152 puntos desde Azerbaiyán hasta México, frente a los 59 de McLaren, mientras el RB22 avanzaba hacia el frente del pelotón.

Pero McLaren en realidad superó por poco a Red Bull en Brasil y Las Vegas, con 66 puntos contra 58. El déficit del equipo papaya es de apenas nueve puntos, así que queda todo por jugarse en las últimas dos rondas.

La forma previa en Qatar debería dejarse de lado dado que esta temporada tenemos autos completamente nuevos, así que ¿cómo se siente McLaren al respecto?

"Es mucho dinero para todo el equipo, para cada persona del equipo", dijo Lando Norris el miércoles en Vegas. "Como siempre, hay mucha presión natural sobre mí y Oscar para salir y rendir bien, para llevar puntos al equipo y tener los dos autos ahí arriba".

"Definitivamente, puedo confirmar que para nosotros terminar terceros en el campeonato es importante", agregó el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, después de la clasificación.

"Así que encaramos la carrera como toda la parte final de la temporada, con la idea de recuperar los puntos que hemos perdido. Especialmente el triplete anterior, y Malasia, y Bakú, hubo una pequeña pérdida de puntos que nos ha puesto ahora en condición de ser el equipo perseguidor.

"Lo encaramos con un gran nivel de determinación. El auto está siendo cada vez más rápido en circuitos como este. No lo suficientemente rápido, necesariamente, como para estar en condición de vencer a Red Bull". Lo suficientemente rápido, sin embargo, para lograr un doble podio detrás de Verstappen, aunque con algunas circunstancias favorables.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton enfrentan preguntas por su último choque

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La vida en Ferrari trae un nivel de escrutinio mediático y de los aficionados que probablemente ningún equipo pueda igualar, pero la atención que atraerá el equipo más famoso de la F1 en el Gran Premio de Qatar difícilmente sea exactamente la que desea.

Tal como hicieron en Sao Paulo hace tres semanas tras su choque en México el fin de semana anterior, Charles Leclerc y Lewis Hamilton pueden esperar pasar parte del día de medios en Lusail hablando de su último toque en Las Vegas. Y aunque su entrenamiento mediático puede ayudarlos a sortear esas preguntas, superar la carrera del domingo sin golpearse entre ellos podría resultar un desafío mayor.

Parte del problema es que, después de la difícil primera temporada de Hamilton en Ferrari, ha habido poco para separar a los dos pilotos en 2026. Han clasificado en posiciones consecutivas en 12 ocasiones, lo que les da muchas oportunidades para poner a prueba la determinación del otro una vez que se apaguen las luces.

Con eso en mente, no sería ninguna sorpresa encontrarlos peleando otra vez por el mismo pedazo de asfalto en Qatar, donde cualquier encuentro de ese tipo recibirá un escrutinio aún mayor después de los recientes acontecimientos.

Es un problema que Ferrari necesita resolver de inmediato mientras el equipo busca terminar 2026 de buena manera y sentar las bases para pelear por el título en 2027, pero está por verse si puede hacerlo en el espacio de unos pocos días. ¿Volverán a saltar chispas entre los autos rojos bajo las luces?

¿Qué pasa con correr cerca de una zona de guerra?

Flag of Qatar at sunset

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Durante mucho tiempo, nadie en el paddock estaba seguro de si correríamos este fin de semana. La guerra de Irán que involucra a Estados Unidos e Israel ha desestabilizado Medio Oriente, y tres sitios qataríes fueron atacados en marzo. A menos de 100 millas, Bahréin sigue bajo ataque, con ataques iraníes allí tan recientes como el 21 de noviembre.

Aun así, Lusail albergó MotoGP a principios de este mes sin mayores problemas, aunque con la ausencia de Yamaha debido a "restricciones de viaje existentes en toda la compañía".

En el paddock de la Fórmula 1, la mayoría se ha mantenido en el mantra de 'confiamos en la F1 y en la FIA'.

"Obviamente, la situación allí ahora no es fácil", comentó Gabriel Bortoleto la semana pasada, profundizando más que sus colegas en su razonamiento personal. "Sabemos lo que está pasando.

"Pero, de nuevo, la Fórmula 1 es una compañía multimillonaria, es una compañía dirigida por un negocio. Nunca arriesgarían su imagen y nuestras vidas —todo, todos los que trabajan en el paddock— solo para hacer una carrera.

"Así que estoy seguro de que tienen razones para ir allí con seguridad, con planes, con todo bajo control, porque no los veo simplemente poniéndonos en riesgo allí y arriesgándose a que pase algo malo, y entonces, ya sabés, la reputación de una compañía como esta se va a la mierda".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Alpine recibe una multa y Williams una sanción deportiva por infracciones al límite de gastos de la F1 2025

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Benjamin Vinel





Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



7 h



Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”





Freddie Slater sustituye a Cámara en F2, mientras Tsolov se convierte en favorito al título



FIA F2



FIA F2



Losail



1 d



Freddie Slater sustituye a Cámara en F2, mientras Tsolov se convierte en favorito al título





Lewis Hamilton: el déficit de velocidad punta de Ferrari fue “brutal” en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Lewis Hamilton: el déficit de velocidad punta de Ferrari fue “brutal” en Las Vegas

Más de

Lewis Hamilton





Ferrari cree que ninguna norma escrita evitará choques si falta respeto entre Hamilton y Leclerc



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Ferrari cree que ninguna norma escrita evitará choques si falta respeto entre Hamilton y Leclerc





Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Leclerc: Ferrari debe encontrar una solución a la rivalidad "inaceptable" tras el choque con Hamilton





Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Vasseur, furioso con el último choque "poco profesional" en Ferrari: "Es el mismo discurso que en México"

Más de

McLaren





La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 3 h



La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026





Zak Brown descarta motores propios de McLaren para la F1 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 h



Zak Brown descarta motores propios de McLaren para la F1 2030





El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"

Últimas noticias





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



2 min



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026





Alpine recibe una multa y Williams una sanción deportiva por infracciones al límite de gastos de la F1 2025



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Alpine recibe una multa y Williams una sanción deportiva por infracciones al límite de gastos de la F1 2025





Pecco Bagnaia se pierde su última carrera con Ducati y el primer test con Aprilia por lesión



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Pecco Bagnaia se pierde su última carrera con Ducati y el primer test con Aprilia por lesión





La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete