Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de España de F1

La Fórmula 1 dará la bienvenida este fin de semana a un nuevo anfitrión del Gran Premio de España, ya que el Madring debutará en las afueras de la capital de España.

Sustituye al anterior escenario del GP de España, Barcelona, que sigue en el calendario de la F1 pero con un nuevo nombre tras haber albergado su carrera de 2026 en junio, ganada por Lewis Hamilton.

Este fin de semana será la primera vez que Madrid aparezca en el calendario de la F1 desde el antiguo circuito de Jarama en 1981, y es una de las muchas cosas que darán que hablar durante el gran premio.

Así que aquí van cinco cosas a las que prestar atención.

Todo saldrá bien (quizá)

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Madring

Con cualquier evento nuevo hay cierto periodo de adaptación. Tomemos la primera edición del Gran Premio de Miami, donde la ubicación poco óptima de las instalaciones de catering provocó dificultades para suministrar comida caliente a las zonas de hospitality.

¡Oh, no! ¿Es que nadie va a pensar en los pobres VIP y sus canapés fríos?

Eso sí, Monza lleva albergando grandes premios desde mucho antes de que comenzara el campeonato del mundo, y simplemente entrar y salir del circuito sigue siendo un ensayo de caos puro. Lo mismo Abu Dhabi, donde los visitantes a menudo tienen motivos para preguntarse por qué la organización en la puerta sigue siendo un desastre cuando llevan acogiendo la F1 anualmente desde 2009.

En ese sentido, no sorprendió que nuestro equipo en el circuito llegara al Madring (bueno, quizá no Fil, todavía atrapado en un tren en algún punto entre Barcelona y Madrid) y no encontrara ninguna forma de ir del centro de prensa al paddock. También fueron vistos deambulando con aspecto perdido: Pedro de la Rosa y Kimi Antonelli.

El desorden logístico se sumará a los retos a los que se enfrentan los equipos al montar su equipamiento, dado que esta es la segunda carrera de un doblete. Suponiendo que los pilotos puedan encontrar el camino a sus garajes, y que allí haya coches para conducir, quién sabe qué clase de líos podrían producirse una vez que los coches salgan a pista.

El asfalto recién colocado tiene la costumbre de portarse mal, aunque al parecer la superficie ha sido lavada a presión para eliminar los residuos aceitosos. Y esperemos que toda la señalización siga funcionando, después de que recientemente robaran un montón de cableado…

- Stuart Codling

Kimi Antonelli, el campeón en ciernes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Italia del pasado fin de semana fue quizá la primera vez que George Russell reconoció públicamente que sus opciones al título estaban prácticamente acabadas. El piloto de Mercedes terminó segundo por detrás de su compañero Kimi Antonelli en Monza, lo que significa que el italiano de 20 años ya ha establecido una ventaja de 66 puntos con 10 rondas por disputarse.

"Sí, Kimi definitivamente lo tiene bajo control y merece tenerlo bajo control", dijo. "Ni siquiera estoy pensando en una pelea, una remontada ni nada. Solo estoy centrado en ir carrera a carrera e intentar maximizar cada fin de semana.

"Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser excepcionalmente difícil superar esa diferencia, así que simplemente estoy aceptando que las cosas son así. Voy a disfrutarlo de aquí en adelante e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

Desde luego, no era así como Russell pensaba que se desarrollaría 2026, al llegar a la temporada como el gran favorito al título y respaldar esa etiqueta ganando desde la pole la carrera inaugural de Melbourne. Después, la suerte no estuvo de su lado en las siguientes rondas, como con el coche de seguridad inoportuno en Japón, pero Monza demostró por qué Antonelli es el líder merecido, ¡teniendo en cuenta que salió 19º!

Si Russell ni siquiera puede aprovechar un fin de semana como ese, en el que su compañero de segundo año arrastraba una penalización en parrilla, entonces es difícil ver dónde tendrá ventaja y podrá protagonizar una remontada.

Así que Madrid este fin de semana es solo otra carrera en el camino hacia la coronación de Antonelli, ¡y no apuesten en contra de que logre una octava victoria en 2026!

- Ed Hardy

El regreso puntual de Tsunoda que se ha convertido en tres carreras

Yuki Tsunoda, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No hace mucho que varios medios de F1 —este incluido— calificaban el regreso de Yuki Tsunoda en Zandvoort como una ‘aparición puntual’. Sin embargo, aquí estamos, con el piloto japonés listo para tomar su tercera salida en un gran premio del año con RB, lo mismo que Liam Lawson en Red Bull.

Esto se debe a que el piloto habitual de Red Bull, Isack Hadjar, sigue lidiando con una lesión de muñeca que sufrió durante una sesión de gimnasio en el parón veraniego de agosto, perdiéndose primero Zandvoort y luego Monza, con Madrid destinado a ser la tercera consecutiva.

Aunque obviamente supone una decepción para Hadjar, ha presentado una oportunidad de oro tanto para Lawson como para Tsunoda, ya que ninguno de sus planes para 2026 está confirmado todavía. Lawson probablemente debería ser el más tranquilo respecto a su futuro, ya que el neozelandés sin duda ha impresionado con Racing Bulls este año al sumar puntos de forma constante y rendir con valentía en las dos últimas rondas con Red Bull.

Tsunoda, por su parte, no ha tenido un asiento a tiempo completo en 2026 y se entiende que está en conversaciones para competir en IndyCar el próximo año. Así que un lugar en la parrilla de F1 en 2027 parece improbable, pero no ha perdido toda esperanza y Madrid es otra oportunidad para mostrar lo que realmente puede hacer después de que su terrible etapa en Red Bull el año pasado dañara gran parte de su reputación.

El piloto japonés rindió de forma sólida en Zandvoort antes de sumar un punto en Monza, y teniendo en cuenta que Racing Bulls lidera la zona media, no debería sorprender demasiado si lograra otro resultado entre los 10 primeros.

- Ed Hardy

¿Caos de banderas rojas?

A marshal waves the red flag Photo by: Hector Vivas / Getty Images

Cuando la F3 se dirigió al Madring para un test oficial el mes pasado, algunos propietarios de equipos y patrocinadores probablemente se rascaron la cabeza. El resultado final fueron 19 banderas rojas, incluidos varios accidentes importantes que elevaron las facturas por daños.

Como siempre ocurre con cualquier circuito nuevo, los niveles de agarre serán extremadamente bajos en el primer año. Pero el híbrido del Madring de vías públicas y secciones de alta velocidad a medida con poca escapatoria bien podría dar lugar a un fin de semana caótico.

Mucha atención se centrará en la característica principal del Madring, la curva peraltada La Monumental, que es mucho más compleja de lo que parece a primera vista, con sus radios variables y cambios de elevación.

Pero las curvas justo antes y después de la impresionante curva 12 también son extremadamente complicadas, con muchos muros de salida que vuelven hacia la pista en lugar de alejarse. Con tantas incógnitas, hay muchas posibilidades de que la primera edición del evento se convierta en una carrera desordenada.

"Creo que, sin duda, por la forma en que han colocado las barreras y el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente", dijo Carlos Sainz, que es embajador del evento.

"La pista me recuerda mucho a Jeddah, me recuerda mucho a Baku, incluso me recuerda un poco a Macau en ciertos aspectos. Así que tener eso en un coche de F1 con 1.000 caballos va a ser un desafío bastante interesante".

Sainz era consciente de lo ocurrido en el test de F3 y no se hacía ilusiones de que el Madring pudiera ser una receta para el caos, tanto en la clasificación, con pilotos buscando el límite a milímetros de los muros, como por la amenaza omnipresente de incidentes por obstaculización.

"He estado mirando la pista y escuchando lo que ocurrió en el test de F3”, añadió. “Creo que todos esperamos coches de seguridad, banderas rojas y banderas amarillas en la clasificación y cosas así.

“Ha sido una tendencia de la Fórmula 1 ir a este tipo de pistas como Jeddah y Baku recientemente, que están más cerca de la ciudad, Miami, pero tienen más muros y no hemos tenido ningún problema con ello".

- Filip Cleeren

Ferrari está bajo los focos tras los comentarios de Hamilton de “no hay reglas”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Todas las miradas estarán puestas en Hamilton y Charles Leclerc en Madrid este fin de semana tras el incidente entre los dos pilotos de Ferrari en Monza, y en si el equipo responderá a las peticiones del británico de unas reglas de equipo más claras.

Leclerc y Hamilton llegaron en paralelo a la chicana inicial en la salida del domingo. El siete veces campeón del mundo buscó el interior en la curva 1, pero el monegasco aguantó y tomó la línea interior para la curva 2, sin dejar espacio a su compañero, que se vio obligado a irse a la grava y, en consecuencia, perdió varias posiciones y terminó muy molesto.

Hamilton consideró que se le debería haber dado prioridad, ya que está más cerca del dúo de Mercedes que Leclerc en el campeonato de pilotos, y lanzó un dardo a Ferrari al recordar cómo funcionaban las cosas durante su etapa en Mercedes, afirmando que "no hay reglas" en Maranello.

Mientras la F1 se adentra en territorio desconocido en el Madring, Ferrari ya tiene cierto conocimiento del recinto por una jornada de filmación que el equipo realizó allí en julio. Está por ver si eso le dará una ventaja, pero una cosa es segura: Ferrari debe llegar al Gran Premio de España con un entendimiento más claro entre sus dos pilotos.

- Federico Faturos

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