Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1 2026

La Fórmula 1 disfrutó de una tarde de carreras caóticas la última vez en Austria, y Silverstone podría ser el escenario perfecto para que se repita la historia este fin de semana.

El fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña incluye una carrera al sprint el sábado, por lo que los equipos solo tendrán una sesión de práctica en el histórico circuito, donde deberán ajustar sus configuraciones para intentar conseguir el mejor tiempo posible.

Esto, sumado a la imprevisibilidad de Silverstone, podría dar lugar a un fin de semana emocionante. Aquí te presentamos cinco historias clave a las que debes prestar atención durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

¿Por fin algo de suerte en casa para George Russell?

George Russell, Mercedes Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Nadie necesitaba más que George Russell la victoria en el Gran Premio de Austria. El favorito al título antes del inicio de la temporada comenzó el año con fuerza, ganando la primera carrera en Melbourne desde la pole, antes de quedar relegado por su joven compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, quien ganó los siguientes cinco grandes premios, estableciendo una ventaja de 50 puntos.

Russell se mostró desconcertado y expresó su frustración con los monoplazas de 2026, así como por la mala suerte que lo acompañó durante esas cinco carreras. Por ello, en Barcelona logró un "reinicio" y se recuperó, en cierto modo, al heredar el segundo puesto tras el abandono de Antonelli, que le dio la espalda a Lewis Hamilton.

Pero el británico aún necesitaba esa segunda victoria tan esperada de la temporada, que finalmente llegó en Austria. Ahora, es momento de dar un paso adelante en su circuito local, donde no ha tenido un desempeño particularmente bueno a lo largo de los años. Russell aún espera su primer podio en Silverstone y sin duda deberá lograrlo, como mínimo, este fin de semana para mantener el impulso que el piloto de 28 años está empezando a construir.

Pero Antonelli es rápido y estará decidido a superar su decepcionante fin de semana en Austria, donde, de no ser por la caída de Max Verstappen, habría estado en la primera fila, evitando así su arriesgada actuación en las primeras vueltas.

Parece que la lucha por el título está llegando a un punto crítico, y Russell no puede permitir que la diferencia de 40 puntos aumente aún más.

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- Ed Hardy

¿Y qué hay de los otros favoritos de la casa?

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Obviamente, Russell no es el único británico que compite en Silverstone este fin de semana, y hay dos que sin duda han tenido mejor suerte en su circuito local: Lando Norris y Lewis Hamilton. En el caso del primero, el vigente campeón del mundo ganó el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, pero el inicio de 2026 no ha sido tan favorable para su equipo McLaren, que ocupa el tercer puesto en la clasificación, bastante lejos de Mercedes y Ferrari.

Austria el fin de semana pasado fue un fracaso para Norris, que terminó en un discreto séptimo lugar y declaró: "Estamos muy lejos" del líder del campeonato, Mercedes. Por lo tanto, es poco probable que repita la victoria para el piloto de 26 años, pero Hamilton debería tener plena confianza en el triunfo.

El siete veces campeón del mundo tiene un récord de nueve victorias en Silverstone y está disfrutando de un 2026 de resurgimiento, que incluyó una victoria en Barcelona. Su racha se detuvo en el Red Bull Ring, donde terminó quinto, pero este circuito nunca ha sido uno de sus favoritos, a diferencia de Silverstone.

Sin embargo, persisten las dudas sobre el desempeño de Ferrari en el exigente circuito británico, dado que su rendimiento de motor es inferior al de Mercedes.

Oliver Bearman y el novato Arvid Lindblad, dos pilotos más, competirán este fin de semana en su carrera de casa. Ambos han impresionado este año y deberían estar entre los primeros puestos de la zona media.

- Ed Hardy

Max Verstappen calificó a Austria como una prueba "crucial", pero Silverstone será igual de importante.

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Eric Le Galliot

Antes del Gran Premio de Austria, gran parte de la atención se centró en el importante paquete de mejoras de Red Bull. Con Max Verstappen en segundo lugar, se puede decir que el equipo de Laurent Mekies superó con éxito esa primera prueba, aunque el jefe de Mercedes, Toto Wolff, hizo una importante aclaración posteriormente.

"Red Bull es una cosa, pero era Max Verstappen. Para mí, la sensación es como si Max hubiera ganado todas las carreras en las que ha participado aquí, con cualquier coche. Spielberg es uno de sus circuitos favoritos".

Es cierto que Verstappen tradicionalmente ha tenido un buen desempeño en Austria, pero hay otra razón por la que el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana promete ser una prueba igualmente importante para Red Bull.

El Red Bull Ring es un circuito relativamente corto, lo que significa que las diferencias siempre son pequeñas, especialmente en la clasificación. El propio Verstappen lo señaló durante su rueda de prensa en los Países Bajos, explicando que una desventaja de dos décimas en Spielberg no implica necesariamente que la diferencia sea igual de pequeña en circuitos como Silverstone o Spa-Francorchamps.

Por ello, Red Bull seguirá con gran interés los próximos dos fines de semana de carreras para obtener una visión más clara de sus mejoras, al igual que Verstappen, teniendo en cuenta sus propias consideraciones futuras.

Sí, Red Bull superó la primera prueba con su paquete de mejoras, pero una sola golondrina no hace verano. Silverstone, junto con Spa, debería ofrecer una mejor perspectiva del progreso real del equipo, especialmente considerando que sus rivales también continúan desarrollándose.

- Ronald Vording

Puntos en el tablero

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mientras que los compañeros de equipo de Mercedes y Ferrari luchan en la parte alta de la clasificación con más de 500 puntos entre ellos, hay cuatro pilotos en la parrilla que aún no han puntuado.

Lance Stroll ha tenido problemas con su Aston Martin durante todo el año, Cadillac necesita una carrera atípica para acercarse, y Nico Hulkenberg, inexplicablemente, aún no ha puntuado esta temporada. En Silverstone, escenario del primer podio del alemán en la F1 hace apenas 12 meses, ¿podrá finalmente dejar su huella?

El piloto de Audi ha estado cerca, con dos undécimos puestos, dos duodécimos y un decimotercero en las carreras en las que ha cruzado la meta, lo que lo sitúa por detrás de su compañero de equipo más joven, Gabriel Bortoleto, quien puntuó en la primera carrera de la temporada. Ahora, con Audi utilizando una unidad de potencia actualizada y otros ajustes en preparación, ¿podrá Hulkenberg finalmente sumar sus primeros puntos un año después de su glorioso podio con Sauber en el Gran Premio de Gran Bretaña?

Si quiere lograrlo, tendrá que luchar duro, ya que Haas, Racing Bulls y Alpine se disputan constantemente los últimos puntos. Y, aunque Austria fue un fiasco para Cadillac, las últimas mejoras mejoraron el rendimiento, lo que significa que, si Valtteri Bottas o Sergio Pérez consiguen terminar la carrera, podrían acercarse cada vez más a su primer punto para el equipo completamente renovado.

- Owen Bellwood

La temporada de locuras comienza a cobrar fuerza a medida que se acercan las vacaciones de verano

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Erik Junius

Te guste o no, la temporada de rumores de la F1 ha vuelto y se espera que en Silverstone la maquinaria de rumores se ponga en marcha a toda máquina, si es que no lo ha hecho ya.

Puede parecer un poco pronto, teniendo en cuenta la cantidad de temporada que aún queda por delante, pero el Gran Premio de Gran Bretaña se disputa en medio de una exigente racha de cinco carreras en siete semanas antes del parón veraniego. Esto significa que no solo los coches se moverán rápidamente, sino que también lo harán las conversaciones en el paddock.

Y aunque la mayoría de los asientos en la parte delantera de la parrilla parecen estar asegurados, siempre está presente el factor Max Verstappen. Cualquier decisión que tome el tetracampeón del mundo podría cambiar el panorama del mercado de pilotos.

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Tras el Gran Premio de Austria, Verstappen afirmó que Red Bull "sabe" lo que se necesita para retenerlo más allá de 2026, a pesar de tener contrato hasta finales de 2028. El RB22 mejorado mostró un ritmo prometedor en el Red Bull Ring, y si esto marca el inicio de una tendencia en Silverstone podría avivar o apaciguar las especulaciones sobre su futuro.

Más atrás en la parrilla, se espera que varios equipos también entren en la conversación, con algunos asientos que parecen mucho más atractivos que hace 12 meses (hola, Alpine), mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz ya han indicado que pretenden esperar hasta el parón veraniego antes de tomar decisiones sobre su futuro en Aston Martin y Williams, respectivamente.

¡Que empiece la temporada de fichajes!

- Federico Faturos