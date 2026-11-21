Crónica de clasificación

Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen hereda la pole de Antonelli en Las Vegas; Colapinto 9° y Checo Pérez sorprende

Andrea Kimi Antonelli logró el mejor tiempo en la clasificación, pero una sanción le impedirá tomar la pole. Max Verstappen asciende al primero mientras Franco Colapinto será noveno en la parrilla. Sergio Pérez destacó en la Q1.

Luis Ramírez

Editado: 21 nov 2026, 5:11

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli logró el mejor tiempo de la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, sin embargo tendrá que entregar su pole position a Max Verstappen como consecuencia de su penalización.

Franco Colapinto se metió a la Q3 y arrancará noveno, esto mientras Sergio Pérez hizo su mejor clasificación desde Mónaco.

Q1

Los Mercedes mostraron desde el primer minuto en pista que estaban en condiciones de pelear por las primeras posiciones. George Russell, quien fue el más veloz en la única práctica en seco realizada el viernes por la tarde repitió la dosis en la primera ronda de eliminación colocando una vuelta de 1m34.664s con Antonelli a 0.020s. Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen cerrando el top cinco.

El argentino Franco Colapinto se ubicó en la posición 15 por delante del Audi de Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez estuvo por un instante dentro de los 16 más veloces y parecía tener una oportunidad de entrar a la Q2, pero al igual que en otras ocasiones el ritmo del Cadillac lo traicionó dejándolo en la posición 18 con una mejor vuelta de 1m37.383 a más de un segundo del Haas de Rafael Camara que se ubicó 17.

Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Oliver Bearman se situaron del 19 al 22. Stroll pasará a la fila final por su sanción de 10 posiciones.

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Q2

Russell repitió con el mejor tiempo con una marca de 1m34.617s, pero su registro que parecía imbatible fue superado primero por Pierre Gasly con 1m34.559s antes de que Max Verstappen pusiera la referencia con 1m34.394s.

Oscar Piastri y Lando Norris cerraron los cinco primeros.

Franco Colapinto realizó un giro final veloz para colocarse séptimo.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron eliminados en las posiciones 11 y 12. Nico Hulkneberg se posicionó 13 seguido por Carlos Sainz, Bortoleto y Albon.

El español descenderá por delante de Stroll dado que también tiene una sanción de 10 posiciones.

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Q3

Pierre Gasly se colocó en la cima al inicio de la sesión con un registro de 1m35.105s mientras que los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad lo acompañaron. Pero el resultado del Alpine solo fue momentáneo antes de que los más veloces salieran al circuito para establecer su primera referencia con Max Verstappen colocándose en la primera plaza con 1m34.151s por delante de Norris y Russell. Hadjar y Piastri cerrando el top 5.

El último intento fue una batalla en posición de pista que estuvo a unos segundos de dejar fuera a Antonelli. A pesar del drama, el italiano logró el mejor tiempo con 1m33.893s, sin embargo no podrá tomar la primera plaza dado que tiene una penalización pendiente de cinco puestos y descenderá a sexto, con ello Verstappen heredó el primer lugar seguido por George Russell, tercero original pero segundo por herencia. Lando Norris, Hadjar y Lindblad ocuparán los primeros cinco.

El argentiono Franco Colapinto se ubicó en el décimo, pero arrancará noveno ante una penalización de Oscar Piastri.

Resultados Clasificación

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad RB

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson RB

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+1.304

1'35.197

S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+1.360

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.567

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.748

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+2.100

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+2.232

1'36.125

0.132 S 232.235 17

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 9

+2.327

1'36.220

0.095 S 232.005 18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 11

+3.490

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 10

+3.507

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 10

+3.657

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 11

+3.708

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 8

+14.112

1'48.005

10.404 S 206.690 Ver los resultados completos

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