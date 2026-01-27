¿Por qué los F1 de 2026 tienen nuevas luces intermitentes en los retrovisores?

La normativa 2026 de la Fórmula 1 ha generado muchos comentarios desde su presentación, y los primeros test de pretemporada, en Barcelona, han permitido ver a una gran parte de los monoplazas en pista al menos una vez. Un elemento nuevo ha intrigado especialmente, a saber, la aparición de luces intermitentes en la parte trasera de los retrovisores.

Como puede verse con el Cadillac en la foto de arriba o en el video de abajo, ahora hay luces amarillas claramente visibles desde el frente a la altura de los retrovisores de los F1.

Por supuesto, no se trata de intermitentes para que un piloto avise a otro de que está a punto de adelantarlo o de girar... No, si se los quiere comparar con una tecnología existente en los coches de calle, habría que hablar más bien de "luces de emergencia" al estilo F1.

Por primera vez, la categoría ha implementado un dispositivo destinado a mejorar aún más la visibilidad de los monoplazas, en particular en determinadas condiciones difíciles, como bajo la lluvia o con poca luz.

La ubicación de estas luces, que complementan a las que ya están instaladas desde hace algunos años en el alerón trasero y desde hace aún más tiempo en la crashbox, apunta a cubrir los casos en los que, tras un trompo, una salida de pista o un accidente, un coche quede en una posición inusual que lo exponga a ser potencialmente impactado por otros competidores.

Estas luces deben, por lo tanto, advertir a los demás de que un monoplaza está en dificultades y que existe un riesgo potencial de un nuevo accidente.

Refuerzo de la seguridad en torno al sistema eléctrico

Al mismo tiempo, otro sistema ha sido introducido por el reglamento a través de lo que se denomina las "luces de seguridad laterales". Aquí también está en juego la seguridad, pero el objetivo principal será ofrecer una indicación rápida a los pilotos y/o a las personas que puedan intervenir en el lugar de un incidente sobre el estado del sistema eléctrico (ERS) de los coches.

Esta temporada, en efecto, los F1 serán "más híbridos que nunca", con una potencia repartida casi en partes iguales entre el motor térmico y la parte eléctrica. Una situación que conlleva lógicamente una serie de peligros, especialmente en caso de accidente o de un problema técnico que dañe el ERS.

Estas luces permitirán responder de inmediato a la pregunta de si el sistema ERS sigue activo o no. Pilotos, comisarios de pista y personal de rescate sabrán así de forma instantánea cuándo será seguro o no acercarse a un monoplaza detenido.