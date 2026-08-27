Franco Colapinto, tras renovar en Alpine para 2027: “Tenemos muchos más hitos por alcanzar en la F1”

Franco Colapinto seguirá en la alineación de Alpine para el próximo campeonato de Fórmula 1, lo que marcará su tercer año con la escudería de Enstone.

Colapinto llegó a Alpine a comienzos de 2025 como piloto de reserva, después de disputar los últimos nueve grandes premios de 2024 con Williams, y ascendió al rol de piloto titular en reemplazo de Jack Doohan a partir de la séptima fecha de la temporada pasada, en el circuito de Imola.

Después de atravesar una difícil temporada debido a la decisión de Alpine de centrar todos sus esfuerzos en desarrollar el coche de 2026 ante el importante cambio reglamentario que se avecinaba en la F1, Colapinto pudo disfrutar este año de un salto de rendimiento del equipo.

El piloto argentino sumó puntos en seis de los 12 grandes premios disputados hasta el momento, mientras que un sexto puesto en el Gran Premio de Canadá marcó su mejor resultado hasta ahora en la máxima categoría.

"Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy asentado aquí, y ha sido aún mejor ver que hemos logrado un progreso significativo este año en comparación con el pasado", dijo Colapinto tras anunciarse su renovación con Alpine para la próxima temporada.

"Tenemos muchos más hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor", agregó.

Colapinto dejó en claro que los objetivos con Alpine van mucho más allá de sumar puntos y espera ser parte del crecimiento del equipo durante 2027.

"Nuestros objetivos a largo plazo son evidentes: competir y ganar. Estoy agradecido al equipo, a Flavio (Briatore) y a Steve (Nielsen) por la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo y, ante todo, de concentrarme en mi trabajo en la pista".