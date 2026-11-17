Fórmula 1 Las Vegas GP

Colapinto y Alpine estrenarán decoración para las tres últimas carreras de F1 2026

La firma BWT tendrá una nueva imagen dentro del coche de Franco Colapinto y Pierre Gasly de cara a las tres últimas carreras de la temporada 2026.

Luis Ramírez

Publicado: 17 nov 2026, 17:21

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La escudería Alpine cerrará la temporada 2026 de la Fórmula 1 con una imagen renovada en la pista. El equipo con sede en Enstone anunció que modificará la decoración de su monoplaza A526 durante las últimas tres carreras del calendario —Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi—, incorporando el característico color rosa de su patrocinador principal, BWT, en los pontones del auto.

A diferencia de otras carreras donde el azul rodeaba los colores de las letras rosas de BWT, ahora las letras están en color azul con un predominante rosa que se extiende por todo el costado de los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Con este ajuste visual, el rosa volverá a cobrar protagonismo en la parrilla nocturna del circuito callejero de Las Vegas, así como en las dos fechas finales en Medio Oriente, todas ellas bajo iluminación artificial.

Este movimiento cobra una relevancia particular dentro del paddock debido al incierto futuro comercial de BWT dentro de la Fórmula 1 y su alianza con Alpine. En las últimas semanas han cobrado fuerza los reportes que señalan que BWT podría quedar fuera del equipo que dirige Flavio Briatore al término del presente campeonato, poniendo fin a una alianza que ha definido la identidad visual del equipo en las temporadas recientes.

La posible salida de la empresa austriaca respondería a una reestructuración profunda en la cartera de patrocinadores de la escudería de cara a 2027, marcada por la inminente llegada de Gucci como nuevo socio comercial de peso.

El desembarco de la prestigiosa casa de moda italiana transformaría por completo el enfoque de mercadotecnia e imagen de Alpine para la próxima campaña, lo que convertiría este trío final de carreras de 2026 en la despedida definitiva del icónico rosa de BWT en los monoplazas franceses, con la marca buscando una opción para continuar en la parrilla.

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