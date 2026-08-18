Franco Colapinto apunta al top 5 con Alpine en el mundial de constructores al reiniciar la F1 2026
Franco Colapinto encara el GP de Países Bajos con la meta fija para que sea el inicio de resultados positivos con el objetivo de asegurar que Alpine finalice dentro de los cinco primeros de la copa de constructores.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Las vacaciones terminaron y Franco Colapinto regresa a la actividad con el equipo Alpine con las baterías recargadas para afrontar el Gran Premio de los Países Bajos, la carrera 12 de la temporada. El argentino tiene en claro el objetivo: ayudar a la escudería a conseguir el quinto puesto del campeonato de constructores.
Colapinto admitió que el cierre de la primera mitad de la temporada 2026 de la F1 dejó sensaciones encontradas, pero destacó la escala de los objetivos actuales de la organización tras haber recargado energías durante las vacaciones.
"Terminamos un poco decepcionados, sobre lo cual pude reflexionar, porque demuestra lo lejos que hemos llegado como equipo desde esta posición el año pasado. Estar luchando ahora por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante y todos queremos hacer un gran trabajo para asegurar ese resultado para el equipo".
Actualmente Alpine es sexto en el campeonato de constructores con 61 puntos, cinco por detrás de Racing Bulls en la lucha por la quinta posición, el puesto más cercano y al que pueden aspirar considerando la diferencia contra Red Bull, que suma 177 unidades.
Colapinto mantuvo la cautela sobre la exigencia de las carreras restantes en el calendario donde sabe que las condiciones podrían cambiar. "Todavía queda un largo camino por recorrer, así que tenemos que empezar con el pie derecho en Zandvoort este fin de semana", afirmó Colapinto.
El trazado neerlandés representa un escenario conocido para el argentino desde sus etapas en categorías de formación. No obstante, la edición de este año suma el desafío de efectuarse bajo el formato de carrera Sprint, lo que reduce el margen de pruebas durante las sesiones libres.
Alpine ya ha informado que llevará algunas piezas nuevas que evaluarán durante la única práctica libre.
"El circuito es uno que disfruto mucho y lo recuerdo bien de las categorías juniors. Será interesante ver cómo es como un fin de semana de Sprint y necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para poder encontrar un ritmo y presionar al límite desde temprano, ya que apuntamos a un regreso al top 10", concluyó Colapinto.
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