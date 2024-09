Colapinto explica la difícil carrera de Bakú donde sumó sus primeros puntos en F1

Franco Colapinto realizó una gran carrera el domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde alcanzó la octava posición para sumar sus primeros puntos en la F1 en apenas su segunda participación en la máxima categoría.

El piloto argentino inició desde el octavo lugar gracias a que Lewis Hamilton salió desde los pits, y mantuvo ese puesto en el inicio de la carrera, detrás de Fernando Alonso y delante de Alex Albon, quien arrancó con neumáticos duros a diferencia de los medios que eligió el resto en el top 10 de la parrilla.

Colapinto fue el primero en detenerse en los pits en la 11º vuelta para cambiar de neumáticos medios a los duros, regresando en la 15º posición, y Alonso lo siguió en la vuelta siguiente para cubrir al argentino de un undercut.

"La largada fue muy difícil porque con las gomas medias se calentaban mucho las traseras, hacía mucho calor, mucha temperatura de pista. Sufrimos mucho en las primeras vueltas hasta que hicimos la parada en pits", comenzó Colapinto a repasar su carrera en diálogo con FOX Sports Argentina.

El argentino giró bien en la primera parte de su stint con el compuesto duro, siguiendo muy cerca de Alonso e incluso adelantando a Pierre Gasly para volver a los puntos antes de la mitad de la carrera. Sin embargo, luego comenzó a perder ritmo y fue superado por Nico Hulkenberg y Albon, y también se le acercaron Lewis Hamilton y Oliver Bearman.

Fernando Alonso transita delante de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán. Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

"No tenía experiencia con las duras, es la verdad, y no sabía cuánto podía empujar, cuánto no. Y estuve haciendo mucha gestión de neumáticos toda la carrera tanto en frenada como en aceleración. Y las gomas de adelante se empezaron a abrir muy temprano, empecé a tener mucho graining, empecé a perder mucho agarre adelante, no rotaba, no podía meter velocidad en las curvas", explicó.

El ritmo de Colapinto volvió a encenderse cuando desde el muro de pits le indicaron que abandone la gestión de los neumáticos y comience a empujar, lo que le permitió adelantar a Hulkenberg en la 49º vuelta para volver al top 10 y alejarse de Hamilton en la parte final del gran premio.

Finalmente, el accidente entre Sergio Pérez y Carlos Sainz convirtió la décima posición en un octavo lugar para Colapinto, cosechando cuatro puntos para el campeonato de pilotos y el de constructores.

"Se me empezaron a acercar mucho y me dijeron que deje de hacer gestión de las gomas, que empiece a empujar. Ahí las gomas de adelante empezaron a agarrar temperatura, a agarrar un poco más de agarre y se despertaron de golpe".

"Tuve mucho más agarre adelante, empecé a mejorar un montón los tiempos de vuelta, mucho ritmo, pude mantener a Lewis atrás, que era muy importante. Estoy muy feliz. Fue una mitad de carrera complicada en cuanto a las gomas, que creo que es por falta de experiencia y porque capaz no teníamos idea de cómo iban a funcionar al final de la carrera".

"Tenía un poco de miedo de empujar de más, empujamos de menos y se enfriaron las gomas de adelante pero igualmente es muy positivo cuando uno ve el octavo puesto y el séptimo de Alex".

Colapinto compartió las sensaciones que vivió en el coche al encontrarse batallando con Hamilton en apenas su segunda carrera en la Fórmula 1, y confesó que el hecho de mantenerlo detrás ya era más que suficiente para su expectativas.

"Es una locura. Cuando lo vi atrás pensé: 'por lo menos voy a intentar mantenerlo atrás toda la carrera'. Aunque no sume puntos ya era un logro. Al final se dio, así que estoy muy feliz", finalizó.