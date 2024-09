Colapinto "lo hará muy bien" en Bakú, pero Vowles advierte por el siguiente desafío

Después de un muy buen debut en el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto enfrenta la siguiente parada de la temporada 2024 de F1, que marcará su segunda participación en la máxima categoría como piloto del equipo Williams.

Colapinto se lució en Monza, donde mostró destellos de su velocidad a una vuelta al meterse entre los diez primeros en el tercer entrenamiento libre y también una muy buena gestión de neumáticos en carrera para terminar 12º.

El próximo desafío del piloto de 21 años llega en un circuito muy diferente y, en principio, difícil al tratarse de una pista callejera. Sin embargo, James Vowles se mostró relajado al respecto en una entrevista con Motorsport.com.

"Creo que lo hará muy bien, por lo que he visto este fin de semana (en Monza)"¸ dijo el director de Williams sobre el Gran Premio de Azerbaiyán. "Pero no es sólo Bakú. Creo que Singapur es un reto mayor que Bakú", agregó.

Vowles describió por qué piensa que la cita en Marina Bay, otro trazado urbano que llegará inmediatamente después de Bakú, será más difícil eventualmente para Colapinto.

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"En Singapur, hay muy poco tiempo de descanso entre las curvas y mucho más sobrecalentamiento (de neumáticos), es difícil de gestionar. En Bakú no se trata de eso. Bakú tiene rectas largas para tiempo de reflexión, y las curvas están bien en el gran esquema de las cosas, pero independientemente, creo que vas a encontrar que cada pista es un reto en el futuro", explicó.

De los nueve grandes premios que Colapinto disputará para Williams este año, el argentino solo conocía el circuito de Monza y, próximamente, el de Yas Marina, última cita del calendario. Vowles dijo que eso fue algo que tuvo en cuenta al momento de elegirlo, pero que no lo vio como una preocupación.

"Fue un punto que apareció. Pero a lo que he vuelto es a lo siguiente: (Colapinto) es más rápido de lo que la gente cree. Es algo que ya he comentado, pero tienes que verlo por ti mismo. Se basa en lo que hizo en Silverstone y lo que está haciendo en el simulador, que a veces no siempre se correlaciona, pero con él, había buenas pruebas para sugerirlo", comentó.

"Y siendo ese el caso, yo seguiría diciendo que (hay) muchas razones para estar animado por cómo va a rendir en Bakú y Singapur y en todos los circuitos restantes, porque una de sus características, una de las cosas en las que es muy fuerte, es trasladar ese mundo teórico al mundo real. Así que aparece ahí. No hay duda de ello, pero creemos en invertir (en los jóvenes). Yo fui un graduado una vez. Y alguien invirtió en mí. Y si inviertes en las personas adecuadas que tienen el respaldo adecuado, te sorprenderá lo que puedes obtener de ellos", finalizó.