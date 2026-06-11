Colapinto: “Sentirme más conectado con el auto realmente ayuda”

Franco Colapinto llega al Circuito de Barcelona-Catalunya este fin de semana en busca de volver a la zona de puntos en el regreso de la Fórmula 1 a un circuito tradicional tras el paso por las calles de Mónaco.

El piloto argentino venía de dos sólidas actuaciones en Miami y Canadá, pero tuvo problemas para mantener ese nivel en el Gran Premio de Mónaco, lo que cortó su racha de resultados positivos.

Sin embargo, con la llegada a una pista que encaja entre las "normales" del calendario actual de la Fórmula 1, Colapinto apunta a reencontrarse con su mejor forma en un escenario que, además, suele reflejar con claridad el orden competitivo, ya que pone a prueba a los autos con todo tipo de curvas.

"Creo que varias cosas, pero, en general, me siento más cómodo en el auto, más compenetrado y un poco más conectado con él. Pienso que todo empezó a ir en la dirección correcta después de ese pequeño descanso antes de Miami", dijo Colapinto el jueves en la conferencia de prensa oficial al ser consultado sobre el paso adelante que dio cuando la Fórmula 1 llegó por primera vez este año a América.

"Creo que dimos los pasos adecuados y encontramos algunas cosas que realmente me ayudaron a estar en una mejor situación. Sentirme un poco más conectado con el auto realmente ayuda este año. Con la energía, hay muchos factores que desempeñan un papel importante en el rendimiento".

"Creo que estamos siendo más consistentes y, en general, estamos en una mejor situación desde ese pequeño descanso".

Consultado sobre si se sentía más cómodo con los autos actuales que con los de efecto suelo utilizados por la Fórmula 1 hasta el año pasado, Colapinto respondió: "Creo que con el auto de Alpine me he sentido mejor esta temporada que en la anterior".

La 'disputa' con Antonelli por Messi

Franco Colapinto, Alpine, el jueves al llegar al Circuito de Barcelona-Catalunya. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En el día en que comienza el Mundial de Fútbol, el tema no pasó desapercibido en la conferencia de prensa, donde Kimi Antonelli señaló su admiración por Lionel Messi ante la ausencia de Italia en la competencia.

Colapinto bromeó con el líder del campeonato cuando llegó su turno de referirse a las posibilidades de Argentina en el Mundial.

"Creo que le gano, soy un fanático aún más grande de Messi, aunque quizás estemos empatados", dijo.

"Pienso que Argentina siempre es un gran equipo y, en los momentos complicados o de mayor presión, siempre juega mejor. Son realmente muy buenos en eso".

"Así que no voy a decir que vamos a ganar porque da muy, muy mala suerte. Pero ojalá podamos tener un gran Mundial y disfrutarlo, por supuesto. El de 2022 fue un Mundial fantástico, lo disfrutamos muchísimo en Argentina".

"Nos hicieron muy, muy felices y ojalá este año tengamos otro gran Mundial", finalizó.