Colapinto y el cambio de pilotos en Racing Bulls: “Intentaremos aprovechar cada oportunidad”

La lesión en una muñeca que dejó a Isack Hadjar fuera en el regreso a la actividad de la Fórmula 1 en Zandvoort obligó a Red Bull a mover piezas entre sus pilotos.

Liam Lawson fue llamado para regresar al equipo principal de la marca tras su brevísima etapa a comienzos de la pasada temporada, mientras que Yuki Tsunoda fue convocado de urgencia cuando estaba de vacaciones en Grecia para volver a competir con Racing Bulls.

De esta forma, el piloto japonés regresará a la parrilla de la máxima categoría tras haber perdido su asiento como titular en Red Bull a finales del año pasado, luego de no alcanzar el rendimiento esperado por el equipo. Si bien Tsunoda cuenta con más de 100 grandes premios a sus espaldas, nunca ha conducido un monoplaza de la nueva era de la F1.

Esto puede representar una oportunidad para Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, ya que la escudería de Enstone se encuentra enfrascada en una cerrada batalla con Racing Bulls por liderar la zona media, donde actualmente el equipo de Faenza tiene una ventaja de cinco puntos.

"Creo que, antes que nada, quiero desearle a Isack una recuperación muy rápida. No es agradable ver a ningún piloto o deportista fuera de una carrera o una competición por una lesión, y especialmente después de un receso de verano, así que le deseo una pronta recuperación y espero que vuelva muy pronto", comenzó Franco Colapinto cuando Motorsport.com le preguntó si el cambio de pilotos en RB podía abrir una oportunidad para Alpine en Zandvoort.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls, este jueves en el circuito de Zandvoort. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que, como equipo, siempre intentaremos aprovechar cada oportunidad, especialmente cuando en este momento no somos tan rápidos como ellos o no lo hemos sido en las últimas carreras. Necesitamos aprovechar todas las oportunidades e intentar sacarles el máximo provecho".

"Así que, si tenemos una oportunidad de sumar algunos puntos más y volver a estar entre los diez primeros, vamos a intentar aprovecharla al máximo y maximizar las oportunidades que tengamos. Ojalá podamos tener un buen fin de semana y estar un poco más adelante".

Pierre Gasly, quien tiene una relación de amistad con Tsunoda tras haber compartido varias temporadas en lo que hoy es Racing Bulls, se mostró feliz de tener al japonés de regreso en la parrilla, aunque advirtió que tiene un reto considerable por delante.

"Me alegra ver a Yuki de nuevo en la parrilla. Creo que va a tener bastante trabajo por delante, especialmente en Zandvoort, teniendo en cuenta las condiciones y que es un fin de semana sprint", dijo el francés.

"No ha habido mucho tiempo para prepararse y, con esta nueva reglamentación, las cosas son bastante diferentes. Así que creo que va a ser bastante desafiante. Pero, al mismo tiempo, es muy bueno para él tener esta oportunidad y volver a verlo en la parrilla".

¿Qué espera Tsunoda al volver en Zandvoort con Racing Bulls?

El propio Tsunoda se refirió a lo que le espera al conducir por primera vez el monoplaza de Racing Bulls el viernes, en la única sesión de entrenamientos, antes de pasar a la clasificación sprint.

"Todo lo que necesito hacer es acostumbrarme a este coche, que supongo que se siente bastante diferente. Y a los procedimientos, supongo, cómo arrancar y todo. Creo que tener una sola práctica libre va a ser complicado, pero por eso no me estoy fijando ninguna expectativa. Por ahora, simplemente disfruto y me divierto, que era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo".

"Honestamente, la primera vez que utilicé el simulador de Racing Bulls fue literalmente ayer [miércoles]. Así que, en términos de comprensión del coche, estoy seguro de que tengo más [experiencia] con Red Bull. Pero, en cuanto a los interruptores del volante y todo eso, sabía que no hay mucha diferencia respecto al año pasado. Así que, en cuanto a dónde tocar los interruptores y todo eso, qué interruptor hace qué, no hay mucha diferencia".

"Así que sí, no es que hasta ahora tenga mucha información de este equipo, pero no me siento realmente confundido ni abrumado. La mayoría de las cosas están dentro de lo esperado y creo que será una transición bastante fluida entre Red Bull y Racing Bulls".

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Las fotos del jueves en el Gran Premio de Países Bajos

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