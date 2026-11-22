Fórmula 1 Las Vegas GP

Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"

El piloto argentino fue sexto en un Gran Premio de Las Vegas donde Alpine recuperó la buena senda de resultados.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Editado: 22 nov 2026, 6:56

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Franco Colapinto igualó su mejor final en una carrera de Fórmula 1 con la sexta posición obtenida el sábado en el circuito urbano de Las Vegas y terminó una racha de seis grandes premios sin sumar en la máxima categoría.

Colapinto arrancó desde el noveno lugar en la parrilla, pero avanzó al sexto puesto al adelantar a Pierre Gasly y a Kimi Antonelli al inicio —también ganó un puesto por la ausencia de Liam Lawson en la salida por una falla en su Racing Bulls—, pero luego cayó fuera de los puntos al no poder seguir el ritmo de la punta.

Sin embargo, el piloto de 23 años se mantuvo cerca en la pelea por el top 10 y su ritmo mejoró considerablemente después de pasar por los pits durante la neutralización con el coche de seguridad que causó el incidente de Checo Pérez y Rafa Camara, momento en que cambió de los neumáticos blandos a los medios.

Desde allí, Colapinto se aseguró entrar en el top 10 al adelantar al Audi de Gabriel Bortoleto y luego avanzó ante problemas de algunos de los pilotos de punta: Isack Hadjar sufrió la rotura del alerón delantero, George Russell se retrasó por una salida de pista y los dos Ferrari colisionaron entre sí, lo que envió a un trompo a Lewis Hamilton y le valió diez segundos de sanción a Charles Leclerc.

"El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor", comenzó Colapinto a repasar su carrera ante los medios en Las Vegas, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras. Y creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno".

La carrera de Las Vegas fue muy particular con las unidades de potencia de 2026, ya que la larga recta de casi dos kilómetros sobre el Strip de la ciudad hizo que la falta de energía permitiera gran cantidad de adelantamientos. Para Colapinto, se vio bien en TV, pero no es lo mejor desde el coche.

"Si estás adelante y tenés una diferencia de ocho décimas con el auto de atrás, te va a adelantar de todos modos, así que eso no es muy divertido. Estás empujando realmente fuerte, haciendo las maniobras a la salida de las curvas, y aun así te pasan", dijo.

"Cuando empezás a pelear, alguien despliega mucha energía en una recta, pero después no despliega en la siguiente, y entonces te supera ahí, y después vos contraatacás. Se pierde como un segundo en cada adelantamiento. No sé. Creo que para la televisión está muy bien. Para los aficionados, probablemente el espectáculo fue genial".

Lo que sí le gustó al piloto argentino es que el tipo de carrera de Las Vegas ayudó a Alpine a mantenerse en la pelea con los equipos top de la parrilla en un gran premio donde Pierre Gasly llegó quinto, delante de Colapinto.

"Personalmente, si estamos peleando con los equipos de punta, fue muy lindo. Así que estoy muy contento. Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido. Desde Monza no habíamos vuelto a hacerlo y ahora estamos peleando contra ellos. Así que eso fue muy positivo y creo que, después de estas dos últimas carreras difíciles, el equipo se merece este resultado, y estoy muy feliz", finalizó.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente

Artículo siguiente Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Federico Faturos





Verstappen gana una carrera increíble en Las Vegas con Colapinto en el top 6 y choque de Checo Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Verstappen gana una carrera increíble en Las Vegas con Colapinto en el top 6 y choque de Checo Pérez





Bearman espera anunciar pronto su futuro en la F1 para 2027: “Nos estamos acercando”



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



15 h



Bearman espera anunciar pronto su futuro en la F1 para 2027: “Nos estamos acercando”





Gasly lamenta el resultado final de Alpine tras una Q2 “perfecta” en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



17 h



Gasly lamenta el resultado final de Alpine tras una Q2 “perfecta” en Las Vegas

Más de

Franco Colapinto





Alpine admite que falló en la Q3 con Colapinto y Gasly en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



18 h



Alpine admite que falló en la Q3 con Colapinto y Gasly en Las Vegas





Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas





Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Colapinto ve el GP de Las Vegas "casi como un sprint" tras un jueves con poco para aprender

Más de

Alpine





Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526





Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Qué toma Flavio Briatore de McLaren para Alpine tras el "desastre" de Fernando Alonso





Briatore revela el ambicioso objetivo para Alpine en 2027 con Colapinto y Gasly



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Briatore revela el ambicioso objetivo para Alpine en 2027 con Colapinto y Gasly

Últimas noticias





Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 min



Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas





Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 min



Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



5 min



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente





Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



9 min



Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete