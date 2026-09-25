Colapinto advierte que no está “tan cómodo” con el Alpine en Bakú pese a llegar a la Q3

Franco Colapinto completó otra sólida sesión de clasificación y logró entrar entre los diez primeros en el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque luego indicó que no se siente del todo cómodo al volante del A526 en el circuito urbano de Bakú.

El piloto argentino terminó los entrenamientos del jueves con algunas dudas en el balance del auto, algo que pareció mejorar en la última práctica de hoy al alcanzar la décima posición.

Al momento de la clasificación, Colapinto se mostró rápido desde el inicio en la Q1 y luego logró pasar de la Q2 a la Q3 con una vuelta final de 1m44s683 con la que se metió décimo en detrimento de Oliver Bearman, de Haas, sobre la bandera a cuadros.

Una vez en la fase final de la clasificación, el piloto de 23 años tuvo un fuerte bloqueo al llegar a la curva 15 en su primer intento y tuvo que ir a la escapatoria. Con los neumáticos dañados, solo pudo ser décimo en su segunda vuelta rápida.

"La Q3 está bien, además con los dos autos. Tuve unas vibraciones muy, muy fuertes después del bloqueo", comenzó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, para analizar su clasificación en Bakú.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Fue una Q3 condicionada, pero al menos estar ahí en la lucha por los puntos mañana es bueno. Así que intentaremos trabajar para la carrera. Este fin de semana no me estoy sintiendo tan, tan cómodo, así que necesito hacer un esfuerzo esta noche. Pero es bueno estar nuevamente en la Q3 y en la lucha por los puntos para mañana".

Al ser consultado sobre si el incidente en la Q3 había sido por pasarse en la frenada, Colapinto explicó: "No, bloqueé la rueda delantera derecha y tuve un plano importante. Mi vuelta siguiente fue con unas vibraciones tremendas. Quizás tenga que ir al dentista después. Pero no, creo que fue una buena clasificación, hasta la Q3 estuvo bien. Y luego la Q3 no estuvo bien ejecutada. Bloqueé y después todo se complicó".

Sobre qué es lo que lo tiene incómodo al volante del monoplaza de Alpine en Azerbaiyán, el argentino indicó: "Creo que todos esos bloqueos y las frenadas han sido bastante irregulares este fin de semana. Primero, porque es un circuito callejero, pero luego, en un circuito en el que es tan importante frenar bien y mantener la velocidad, es complicado".

"Hay que recuperarse mañana. Creo que tenemos un buen auto de carrera, así que espero que podamos avanzar. Lo intentaremos y veremos qué sucede", finalizó.