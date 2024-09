Colapinto: "Da bronca no entrar a la Q3 al estar tan cerca"

Colapinto volvió a tener una muy buena actuación en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Singapur 2024 después de haber entrado a la Q3 hace una semana en Bakú.

El piloto argentino, que había sido noveno más temprano en la FP3, comenzó la clasificación con una vuelta de 1m32s559 que lo dejó penúltimo, pero mejoró a 1m30s704 en el final de la Q1 para avanzar a la siguiente instancia de la sesión a solamente 20 milésimas de lo hecho por Albon.

Ya en la Q2, Colapinto marcó un tiempo de 1m31s571 en su primera salida, que fue medio segundo más lento que el consegudo por Albon y lo dejó 14º en el orden una vez que todos marcaron sus registros.

Para la segunda salida, el piloto de 21 años mejoró a 1m30s481, lo cual le alcanzó para avanzar al 12º puesto, a tan solo siete milésimas de Albon, quien fue 11º, y a 31 milésimas del tiempo de Fernando Alonso, que fue décimo en esa instancia con su Aston Martin y el último en pasar a la Q3.

"No me abrió el DRS saliendo en la entrada de la recta perdí un poco y no pude rotar bien en la curva 13 y ya perdí capaz una décima entre esas dos cosas. Es muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco", expresó Colapinto en ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Así que estoy un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero bueno, igualmente fue una buena clasificación. Alex tenía una mejora en el auto que yo no tenía, que ya daba bastante más performance y haber quedado tan cerca de él creo que igualmente es positivo. Pero bueno, viendo lo cerca que quedamos de la Q3 da bronca no haber entrado", agregó.

"Estoy conforme, pero no estoy contento, pero bueno, ya hay que pensar en mañana", resumió el argentino.

De cara al domingo, Colapinto advirtió que puede sufrir por el calor durante la carrera, pero se mostró confiado en poder luchar por avanzar en el clasificador.

"Es una carrera muy larga con mucho calor. Me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien porque no tuve tiempo. Creo que puede ser un buen día mañana. Tenemos muy buen ritmo, así que esperemos ir para adelante".

"No sé cómo va a ser la carrera, creo que va a ser muy dura. Tenemos un juego más de neumáticos medios que los demás por si hay un safety car tarde en la carrera, lo que es bueno", finalizó el argentino, quien viene de terminar octavo el pasado domingo en Bakú.