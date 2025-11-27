Franco Colapinto enfrenta la penúltima cita de la temporada en el Circuito Internacional de Lusail después de una carrera frustrante el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, donde un impacto de Alex Albon en la primera curva le causó serios daños en el difusor y arruinó sus chances de avanzar desde la 15° posición en la parrilla de salida.

"Hubo bastante daño en el difusor y fue bastante malo. Creo que mucha de la pérdida de rendimiento se debió a eso. Aquí se ve un poco mejor, creo que tenemos un auto un poco mejor, así que debería ser mejor en términos del piso y muchas cosas acá deberían estar bien, así que espero con ganas eso", dijo el piloto argentino ante los medios el jueves en Qatar, entre ellos Motorsport.com.

"En baja velocidad fue bastante malo. Perdimos muchos puntos (de carga aerodinámica) en baja velocidad más que en alta, y el auto simplemente estaba muy mal, mucho deslizamiento y perdí mucho agarre en la parte trasera, que viene todo del difusor, y simplemente se convirtió en una carrera realmente difícil después de eso, así que fue un fin de semana duro".

"Creo que en lluvia estábamos rindiendo mejor, el auto parecía más competitivo. Realmente nos costó saber qué iba a pasar en seco, no tuvimos mucha tanda en seco, pero creo que Qatar debería ser un buen circuito para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad, lo que debería ayudar a nuestros autos, así que veamos dónde estamos aquí".

Preguntado si entonces este podría ser el fin de semana en que alcance sus primeros puntos con Alpine, Colapinto respondió: "Lo intentaremos, cada fin de semana estamos intentando sumar puntos pero está siendo complicado en este momento".

"Creo que en estas últimas carreras el auto se vio mejor y más fuerte, así que eso nos da esperanza. Estuve muy cerca en algunos circuitos pero últimamente volví a tener un poco más de dificultades, así que creo que hay buenas razones para eso y ojalá aquí volvamos a ser más fuertes".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar al paddock del GP de Qatar. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El desafío de otro fin de semana sprint para Colapinto en Qatar

La naturaleza de fin de semana sprint del Gran Premio de Qatar es un reto aparte para Colapinto, ya que el piloto de 22 años tuvo problemas especialmente este año en ese tipo de rondas por la falta de entrenamientos libres.

"Es otro fin de semana sprint, con lo que a veces tengo un poco más de dificultades, pero ojalá también aprendamos de eso y podamos ser más fuertes desde el inicio. A veces me cuesta encontrar mi camino con el auto y la puesta a punto al principio, y por eso necesito el viernes completo, y cuando eso no pasa se vuelve un poco más difícil, pero ojalá podamos estar encima de todo y empezar nuevamente", explicó.

La decisión de Alpine de frenar el desarrollo de su A525 temprano en la temporada para enfocarse en el monoplaza del año que viene dejó al equipo relegado respecto a sus rivales, algo que se hizo muy evidente en citas como las de Austin y México, donde tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly quedaron relegados al fondo del clasificador.

Sin embargo, la escudería ha encontrado un mejor ritmo desde el Gran Premio de Brasil en adelante y el argentino explicó los motivos.

"No hay nada específico que hayamos encontrado, tal vez son todas estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles. Los circuitos últimamente realmente ayudaron, creo; la temperatura también: hizo mucho más frío en Brasil, hizo mucho más frío en Las Vegas, y nosotros sobrecalentamos los neumáticos bastante, así que ese es un punto importante de mejora y una ganancia fácil para nosotros. El hecho de que los circuitos fueran menos bacheados también nos ayudó mucho, y creo que hay muchas pequeñas razones para mejorar en circuitos específicos, pero por supuesto necesitamos entender más", concluyó.