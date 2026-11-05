Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Colapinto confía en un 2027 "mejor" con Alpine, pero advierte: hay que evitar las "curitas"

Franco Colapinto analiza el progreso del equipo previo al GP de Brasil. El argentino confía en el aprendizaje del 2026 con motor Mercedes para dar un salto de calidad sin parches en 2027.

Federico Faturos

Publicado: 5 nov 2026, 16:13

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de México fue una muestra de que el equipo recuperó el ritmo y, de cara al Gran Premio de Sao Paulo en Brasil desea mantener el enfoque para cerrar la temporada con nota alta, esto incluso ante el reto que supone poder revertir la situación del quinto puesto del campeonato de constructores en la lucha contra Racing Bulls.

El piloto argentino destacó el progreso alcanzado por su escudería en comparación con el año anterior, aunque reconoció que los problemas estructurales de un monoplaza requieren cambios profundos de cara al futuro, por ello, el 2026 dejó aprendizajes que ya están utilizando de cara al siguiente coche para iniciar de forma competitiva la próxima temporada y no tener que recuperarse a mitad del año.

“En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después, mejorando, y el equipo con lo que ocurrió el año pasado dio un salto muy grande", explicó Colapinto a los medios en Brasil dentro de los que estaba Motorsport.com.

"Así que contento con el balance a esta hora. Obviamente que hay mucho por mejorar y por trabajar, pero es un buen salto comparación con el año pasado, creo que en cuanto a lo que tuvimos que trabajar y en cuanto a lo que teníamos como expectativas. Si bien obviamente por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato que con lo que pasó en las últimas carreras, sigue siendo positivo. Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos aprendiendo un poco más del auto. Creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mezclar y eso es positivo", añadió.

El desafío técnico para 2027: cambios de fondo sobre "curitas"

Consultado por Motorsport.com sobre los aspectos específicos a evolucionar en el monoplaza, Colapinto remarcó que las actualizaciones a lo largo de una campaña tienen un límite y que los verdaderos saltos cualitativos se gestionan en el receso invernal por lo que, toda la data que han reunido en las últimas carreras, incluso donde el ritmo no ha sido el mejor, debería permitirles un salto de calidad.

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"Creo que en cuanto a lo que hay que trabajar como equipo, lo sabemos, lo tenemos claro desde el principio de temporada porque es algo que lleva tiempo desarrollar y que son a veces cambios muy fundamentales del auto. Capaz si hay cosas más fundamentales y más grandes en las que trabajar, se tiene que esperar para el año siguiente. Y por lo general cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una curita arriba de donde tenés un poco lastimado y donde tenés que mejorar un poco, pero es muy difícil mejorar el problema fundamental del auto sin hacer un cambio grande", argumentó.

Para Colapinto, las bases establecidas en el 2026 donde por primera vez tuvieron la unidad de potencia Mercedes, así como el desarrollo que él ha aportado como piloto titular desde el comienzo de la campaña, deberán entregar resultados en el 2027.

"Creo que cada año que empieza de cero es un poco reaprender otra vez en dónde hay que mejorar. Sabemos en la dirección que tenemos que ir para mejorar algunos problemas que tenemos, pero obviamente hasta que no lo probemos es difícil saber. Pero en general creo que va a ser mejor seguro que este año. Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termine la temporada es un poco una carrera de ingenieros saber cuánto mejora cada equipo, entonces ahí hay que esperar y ver qué pasa", concluyó.

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