Colapinto descarta represalias de Briatore por el choque en Bakú: “Ya está en el pasado”

Franco Colapinto descartó haber recibido represalias dentro de Alpine por parte de Flavio Briatore tras el choque múltiple que se produjo el sábado pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán y que dejó fuera de carrera a los dos autos del equipo, además de Lando Norris.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, declaró tras el incidente que estaba "extremadamente decepcionado" con Colapinto y que quería tomarse un tiempo "para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse".

Las palabras del italiano generaron especulaciones sobre cuáles podrían ser esas medidas, incluso sobre la posibilidad de que Colapinto pudiera llegar a ser reemplazado, algo que el propio piloto dejó en claro que nunca fue analizado.

"No, en realidad no. De hecho, fui directamente al simulador después de la carrera. Estuve en la fábrica inmediatamente, preparándome para la carrera aquí en Malasia. Esas cosas nunca cambian", dijo el jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com, en la previa del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Franco Colapinto, Alpine, al hablar ante la prensa escrita el jueves en Sepang. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Consultado sobre si hubo algún cambio internamente tras hablar con Briatore, Colapinto respondió: "Creo que, como equipo, seguimos concentrándonos en lo mismo. Una vez más, revisamos todo, aprendemos de ello. Para todos nosotros ya está en el pasado. Y sí, seguimos mirando hacia adelante".

Colapinto destacó el liderazgo de Briatore para situaciones como la vivida en el Gran Premio de Azerbaiyán y aseguró que el experimentado directivo de 76 años "es muy bueno en este tipo de situaciones".

"Hay momentos en el equipo en los que todos están enojados y al principio es complicado seguir adelante, pero siempre encontrás una manera de hacerlo, y Flavio es un gran líder de equipo", comentó.

"Probablemente sea uno de los mejores que he tenido en el deporte, por supuesto, desde que empecé. Tiene mucha experiencia, así que es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo manejarlas y cómo hacer que el equipo sea mejor. Así que siempre confié en él en este tipo de cosas. Por supuesto, probablemente no sea lo mejor cuando sos vos quien se equivoca y cuando cometés un error, pero es genial tenerlo y aprender de eso".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar el jueves al circuito de Sepang. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto de 23 años insistió en que hubo conversaciones dentro de Alpine y agradeció el apoyo de Briatore, de su compañero Pierre Gasly y del equipo en general.

"Por supuesto, estoy triste por lo que pasó. Pero como equipo, tuvimos muchas conversaciones y aprendimos cómo seguir adelante y entendimos cómo mejorar de cara al futuro. Seguimos empujando para sumar puntos".

"Una vez más, simplemente estoy muy agradecido de formar parte de este equipo y de contar con el apoyo de todos, de Flavio desde el principio, de Pierre como mi compañero de equipo. Tenemos una muy buena relación entre nosotros. Todo está bien. Así que está bien que tengamos una carrera este fin de semana para pasar página rápidamente".