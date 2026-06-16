Colapinto destaca en los Power Rankings de la F1 tras la carrera en Barcelona

A pesar de que Franco Colapinto sumó una penalización posterior a la carrera del Gran Premio de Barcelona, el panel de especialistas de los F1 Power Rankings colocó de nueva cuenta al piloto de Alpine dentro de los 10 mejores tras la competencia del fin de semana.

El panel de especialistas decretó que: "Colapinto tuvo un buen comienzo en Barcelona, ​​superando a su compañero de equipo en la clasificación por tercera vez en 2026, pero su rendimiento decayó ligeramente durante la carrera y el equipo le pidió que cediera la posición a Gasly. Aun así, logró mantener a raya a los dos Racing Bulls hasta la bandera a cuadros, pero recibió una penalización de 10 segundos por una infracción con bandera amarilla tras la carrera, lo que lo relegó del octavo al décimo puesto en la clasificación final"

Con esta evaluación el argentino logró una puntuación de siete para ascender tres posiciones en la clasificación anual de los Power Rankings empatado en séptimo con Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz

En la parte alta, Lewis Hamilton se llevó los reflectores al conseguir una calificación ideal de 10 puntos tras materializar su primer triunfo con Ferrari, reponiéndose de ceder su asiento en las prácticas libres y ejecutando una agresiva estrategia de tres detenciones en boxes. De cerca le siguió Lando Norris, quien devolvió a McLaren a las posiciones de privilegio con un tercer puesto.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Mercedes solo tuvo un representante al final de la carrera en cara de George Russell, quien amarró su tercera pole position del año. Su contraparte en las flechas plateadas, Kimi Antonelli, impresionó a los jueces por su ritmo combativo en condiciones de calor extremo, llegando a superar a su coequipero en pista antes de que un inconveniente mecánico apagara su fin de semana de forma prematura.

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En el sector intermedio de la parrilla, Pierre Gasly remontó hasta finalizar séptimo, con ayuda de Colapinto y fue evaluado como el segundo mejor piloto del fin der semana con 8.3 de calificación.

El multicampeón Max Verstappen también tuvo que apelar a la gestión de daños con un inestable Red Bull que adoleció de agarre el viernes, rescatando una meritoria cuarta plaza tras pescar las bajas de los autos de vanguardia mediante una estrategia idéntica a la de Ferrari.

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La estructura de Racing Bulls sonrió gracias al trabajo de Liam Lawson, quien se coló a la Q3 el sábado y defendió con uñas y dientes el octavo puesto de la parrilla, beneficiándose colateralmente de las sanciones de los comisarios. Asimismo, Nico Hülkenberg demostró el potencial de Audi al calificar en la novena plaza, manteniéndose en la contienda directa por los puntos hasta que una inesperada excursión por la grava de Lawson provocó una falla mecánica terminal en su monoplaza.