Destacan la “inteligente” maniobra de Colapinto en el GP de Italia

Franco Colapinto fue destacado por Jolyon Palmer por lo que el expiloto británico consideró un movimiento que "fue más inteligente de lo que pareció inicialmente".

El momento en cuestión refiere a la maniobra de adelantamiento que el piloto argentino realizó sobre Oscar Piastri durante el Gran Premio de Italia y que le permitió avanzar hasta la cuarta posición de la carrera.

Colapinto había iniciado desde el séptimo cajón de la parrilla y se colocó sexto tras la primera chicana, al aprovechar el incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton que relegó a este último a la décima posición.

Luego, en la segunda vuelta, el propio Leclerc perdió el control de su Ferrari al pisar fuera de la pista en la curva Parabolica, la última del circuito, y se estrelló contra la barrera de neumáticos. Piastri y Colapinto iban justo detrás, y el piloto de Alpine adelantó al de McLaren en la recta principal antes de que la carrera fuera neutralizada inicialmente con el coche de seguridad y luego detenida con bandera roja.

"Creo que el movimiento de Colapinto, en realidad, quizá fue más inteligente de lo que pareció inicialmente", analizó Palmer durante la transmisión de F1 TV.

Franco Colapinto, Alpine, es seguido por los McLaren durante el Gran Premio de Italia. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Si se fijan en su pulgar, pulsa directamente el botón de boost, lo que significa que está agotando la batería en esa recta principal".

"Ahora bien, quizá lo habría hecho de todos modos, pero si yo fuera Franco y viera a Leclerc salirse y terminar contra el muro, sabría que el coche de seguridad aparecería inmediatamente. Tienes unos pocos segundos para intentar completar el adelantamiento. Después de eso, no importa en qué nivel esté la batería, porque estarás bajo el coche de seguridad, y ahora con bandera roja".

"Así que quizá fue un movimiento muy inteligente por su parte agotar por completo la batería. Podría haberse convertido en un blanco fácil en el trayecto hacia Curva Grande, pero no importaba", explicó Palmer.

Colapinto: "Hice algunas cosas inteligentes y otras bastante estúpidas"

Colapinto fue consultado por la maniobra al terminar la carrera y respaldó lo dicho por Palmer sobre lo que pasó por su mente en ese momento puntual de la carrera en Monza.

"Simplemente usé toda la batería porque sabía que iba a salir el coche de seguridad, o eso pensaba, eso esperaba. Así que usé la batería ahí y fui bastante rápido", comentó ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

El argentino estaba muy frustrado por la salida de pista que lo hizo caer de cuarto a 16º en el reinicio que siguió a la bandera roja, pero recuperó su habitual humor cuando se le señaló que aquella maniobra sobre Piastri había sido inteligente.

"Sí, hoy hice algunas cosas inteligentes y otras bastante estúpidas, así que supongo que se compensan entre sí. Pero sí, aprenderé para la próxima", dijo entre risas.