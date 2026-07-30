“Colapinto tuvo dificultades al comienzo, pero se hizo más fuerte con el paso de las carreras”
Bernie Collins, quien fuera estratega en equipos de F1 y actualmente se desempeña como analista del campeonato, destacó el progreso de Franco Colapinto durante la temporada 2026, al tiempo que instó a Alpine a mejorar el desarrollo de su monoplaza.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Pirelli
La Fórmula 1 llegó al receso de verano tras la cita del pasado fin de semana en Hungría y es momento de hacer balances y analizar lo sucedido en las primeras 11 rondas del campeonato.
Después de un 2025 muy complicado, en el que ocupó reiteradamente los últimos puestos de la parrilla, Alpine se recuperó al inicio de la campaña 2026, algo que Pierre Gasly y Franco Colapinto aprovecharon para sumar una buena cantidad de puntos en la primera parte de la temporada y posicionar al equipo como 'mejor del resto'.
Sin embargo, la escudería de Enstone se vio superada en el desarrollo del coche por rivales directos como Racing Bulls y Audi, e incluso ahora aparece amenazada por Aston Martin, lo que complicó las últimas carreras para sus pilotos.
"Han recuperado un poco la dirección. Habían empezado bien el año, pero luego perdieron algo de impulso. Creo que una de las razones es que, quizás, su desarrollo no ha sido tan fuerte como el de los demás", dijo Bernie Collins, quien fue estratega en equipos de F1 como Force India y Aston Martin antes de asumir su actual rol como analista de Sky Sports F1.
Collins destacó el rendimiento de Gasly y subrayó que Colapinto no tuvo un buen inicio de temporada, aunque consideró que el argentino fue ganando competitividad con el paso de los grandes premios, algo que quedó reflejado en su seguidilla de resultados entre Miami y Canadá, donde terminó séptimo y sexto antes de que llegara el bajón de rendimiento de Alpine.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Gasly, aunque siempre es difícil decirlo con certeza, probablemente ha rendido por encima del potencial del coche, y eso se refleja en la cantidad de puntos que tiene en comparación con Colapinto".
"Creo que Colapinto tuvo dificultades al comienzo del año y recién encontró un buen nivel en la segunda parte de la primera mitad de la temporada, por decirlo de alguna manera. Pero ha ido progresando a lo largo del año y se ha hecho más fuerte con el paso de las carreras".
Collins advirtió que Alpine tendrá que recuperar terreno en el desarrollo de su monoplaza, ya que la evolución de los equipos marcará el rumbo de la temporada con el estreno del nuevo reglamento técnico.
"Esta va a ser una temporada marcada por el desarrollo de los coches, por lo que el ritmo de evolución será constante y veremos altibajos dependiendo de cuándo lleguen las actualizaciones y de qué tan bien funcionen".
"Esta ya no será una temporada en la que puedas empezar como el cuarto equipo más rápido y terminar como el cuarto equipo más rápido, porque eso simplemente ya no va a suceder".
"Y creo que ellos tienen que adaptarse a esa realidad bastante rápido", concluyó.
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