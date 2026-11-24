Fórmula 1 Las Vegas GP

Colapinto recibe elogios y destaca en los Power Rankings de la F1 tras el GP de Las Vegas

Tras igualar su mejor resultado histórico en F1 con un sexto lugar en Las Vegas, Franco Colapinto entró al Top 10 de los Power Rankings con 8 puntos.

Luis Ramírez

Publicado: 24 nov 2026, 21:47

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto volvió a destacar en la Fórmula 1 tras su sólida actuación en el Gran Premio de Las Vegas 2026 y su sexto lugar en la carrera le valió ser, de nueva cuenta, integrado en los 10 mejores de los Power Rankings que da a conocer la categoría después de cada prueba.

Luego de igualar su mejor resultado histórico en la máxima categoría con Alpine, el piloto argentino recibió el reconocimiento del panel de cinco jueces expertos de la F1 —quienes evalúan el desempeño individual del 1 al 10 dejando de lado el rendimiento del monoplaza—, ubicándose en el séptimo puesto de la clasificación de Nevada con una calificación de ocho puntos.

"Tras una racha complicada de carreras, el fin de semana de Las Vegas fue justo lo que Franco Colapinto necesitaba”, describieron los jueces.

“En la clasificación, el argentino siguió a su compañero de equipo en Alpine, Gasly, hasta la Q3, y a pesar de las dificultades con un juego usado de neumáticos blandos en el primer stint, finalmente transformó eso en un sexto puesto, nuevamente justo detrás de su compañero de equipo. También quedó registrado como el primer doble final en los puntos de la escudería desde el Gran Premio de Italia a principios de septiembre".

Los pilotos más destacados en los Power Rankings de Las Vegas

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En lo más alto de la tabla figuró Max Verstappen (Red Bull), quien obtuvo la calificación perfecta de 10 tras ganar la carrera tras resistir los ataques de los Mercedes.

El segundo lugar del ranking fue precisamente para el compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, quien recibió una puntuación de 9.2 tras escalar del octavo al tercer puesto y pelear por el podio antes de que un problema de sobrecalentamiento lo obligara a bajar la potencia y conformarse con la quinta plaza.

El podio de los jueces lo completó Carlos Sainz (Williams) con 8.8 puntos, premiado por remontar desde el fondo de la parrilla hasta la zona de puntos tras una penalización de diez lugares, superando así a los pilotos de McLaren, Lando Norris (8.6) y Oscar Piastri (8.4), quienes cerraron los cinco primeros lugares de los Power Rankings.

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