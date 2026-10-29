Fórmula 1 GP de México

Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"

El argentino confía en el potencial de Alpine para dejar atrás las últimas carreras, destacó el apoyo de Checo Pérez y reflexionó sobre su crecimiento y su papel como referente en Argentina.

Luis Ramírez

Editado: 29 oct 2026, 20:01

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto llega al Gran Premio de México con el objetivo de cambiar el rumbo de sus últimas carreras y recuperar los resultados positivos con Alpine. Después de dos abandonos consecutivos en Singapur y Estados Unidos, el argentino considera que el rendimiento está, pero necesita un fin de semana sin contratiempos para aprovecharlo.

La visita al Autódromo Hermanos Rodríguez también lo encuentra en una situación diferente respecto de otros años, con su continuidad para la próxima temporada asegurada. Sin embargo, Colapinto explicó que esa certeza no modifica su manera de encarar el trabajo inmediato.

"Creo que intentando enfocarme en este fin de semana, carrera por carrera e intentar dar lo mejor de mí. Fueron unas últimas carreras complicadas, no fueron muy buenas, así que hay que dar vuelta la tortilla y empezar a andar bien de vuelta", afirmó ante un grupo reducido de medios, donde estuvo Motorsport.com.

"Creo que está ahí la performance, así que nada, hay que volver a la rutina, sin penalizaciones este fin de semana. Así que con ganas de tener un buen fin de semana".

En Austin, Colapinto había largado desde el fondo por una sanción tras cambiar la electrónica de control de su unidad de potencia. Su carrera terminó después de que el contacto con Arvid Lindblad dañara el lateral y el piso de su Alpine, lo que le impidió completar la distancia por segundo gran premio consecutivo.

Checo Pérez, un apoyo dentro de la Fórmula 1

Franco Colapinto, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Manuel Eletto

Además de sus expectativas deportivas, Colapinto habló del vínculo que mantiene con Sergio Pérez, el ídolo local este fin de semana, y destacó la ayuda que recibió del mexicano desde sus primeros pasos en la categoría con Williams.

"Checo, de todos los pilotos, es para mí el más cercano. Es la persona con la que realmente hablo, le pido consejos, me ayuda, me acompañó en su momento en Williams. Siempre estuvo a mi lado y eso lo aprecio un montón", expresó.

El argentino remarcó que Pérez es alguien a quien puede acudir cuando necesita orientación y celebró volver a compartir la parrilla con él después de su ausencia durante la temporada pasada.

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"Es una persona en la que siempre pude ir y me dio una mano y me ayudó. Entonces eso lo aprecio y lo agradezco mucho siempre. Y de vuelta es un placer volverlo a tener. El año pasado no lo tuvimos acá y lo extrañamos mucho", señaló.

La conversación también dejó un simpático intercambio sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir un gran premio. Colapinto contó que Pérez quiere correr allí y bromeó con que deberá postergar su retiro hasta que puedan hacerlo juntos.

"Él quiere correr en Argentina, ya me dijo, así que estamos laburando para que sea antes del 29. Le dije que no se puede retirar hasta que no corramos en Argentina, así que va a tener que aguantar un par de años más", comentó.

Su crecimiento y la responsabilidad de ser referente

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Colapinto también reflexionó sobre su evolución durante los últimos años y la dimensión que adquirió su presencia en la Fórmula 1. Aunque reconoció su crecimiento, tomó la trayectoria de Pérez como referencia de un camino que todavía tiene por recorrer.

"Yo, en general, obviamente crecí mucho en estos años, pero me falta muchísimo para llegar a lo que está llegando de él y lo grande que fue él en el deporte y en su país", sostuvo.

El argentino destacó especialmente la posibilidad de acercar nuevos aficionados al automovilismo y de motivar a chicos que quieren comenzar a competir.

"Desde que llegué a la Fórmula 1 yo, el deporte en Argentina creció mucho más. Las oportunidades crecieron para los chicos que quieren llegar a Europa y sueñen con llegar a la Fórmula 1", afirmó.

Consultado sobre cómo vive ese papel de referente, explicó que debió comprender rápidamente que su llegada a la categoría tenía un alcance mucho mayor que el cumplimiento de una ambición personal.

"De chiquito, cuando soñaba con llegar a la Fórmula 1, mi objetivo era personal y mi objetivo era algo mucho más chico de lo que es hoy en día", recordó.

"Cuando llegué me di cuenta que era algo mucho más grande que yo corriendo en la Fórmula 1".

Para Colapinto, esa repercusión también implica una responsabilidad compartida con los demás pilotos latinoamericanos: promover el apoyo entre aficionados de distintos países y evitar que las rivalidades se conviertan en hostilidad.

"Como latinoamericanos tenemos que estar muy orgullosos de ser tantos en la Fórmula 1, de ser cada vez más, de que Latinoamérica siga creciendo en el deporte, que es un deporte muy difícil y exclusivo", señaló.

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