Colapinto enciende las alarmas en Barcelona: “Fue el peor viernes del año; el auto está inmanejable”

Franco Colapinto fue pesimista al analizar la primera jornada del Gran Premio de Barcelona, donde tanto él como su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvieron problemas para ser competitivos.

El día comenzó de buena manera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ya que Colapinto fue décimo en la primera práctica, pero al tratarse de una sesión que contó con siete pilotos novatos en pista, la realidad quedó expuesta en la segunda tanda.

Colapinto registró un mejor tiempo personal de 1m17s051 en la FP2 que lo dejó 15°, a 1s625 de la primera posición, ocupada por Lando Norris, y dos décimas por delante de Gasly, que quedó justo detrás en el clasificador.

"Todo el viernes fue muy malo, no teníamos nada de grip, fue el peor viernes de la temporada, creo", disparó Colapinto a ESPN Argentina al terminar la actividad.

"En cuanto a balance, a velocidad del auto, creo que fue muy malo, muy mal en ritmo de carrera, también muy mal en clasificación. Hay muchas cosas por entender, siento que estuve maximizando todo bastante, pero salía la vuelta que salía estaba muy lejos y muy lento".

"Hay mucho por entender hoy en la noche. Intentar obviamente dar un paso grande con el equipo porque siento que me falta mucho y en carrera especialmente estamos a años luz. Hoy directamente en la carrera estaba inmanejable el auto. Íbamos 4 o 5 segundos más lento que los autos de punta".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto argentino espera que Alpine pueda mejorar el sábado con cambios de puesta a punto, pero advirtió que será difícil afrontar el resto del fin de semana en Barcelona si eso no sucede.

"Ojalá sea setup y podamos cambiarlo y revertirlo, pero si es por el calor o por la pista, por lo que sea, va a ser un finde duro. Pero nada, intentaremos en la noche trabajar mucho, mucho y cambiar mucho el auto para estar mejor. Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados para intentar dar un paso grande porque estamos mal".

Sobre sus sensaciones al volante del A526, el piloto de 23 años comentó: "El auto se sintió muy mal en entrada, en mitad de curva y en salida. Fue todo muy malo".

"No sé si la temperatura de pista o qué, que nos está sacando mucho grip. Hay que entender la razón de por qué estamos haciendo todo esto y por qué estamos tan lentos. Y por qué estamos gastando tanto la goma. Porque si no, el domingo vamos a tener que hacer 30 paradas y ni así creo que llegamos", finalizó.

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