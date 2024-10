Lo que Williams ve de Colapinto y no se aprecia desde afuera

Franco Colapinto acaparó la atención del mundo de la Fórmula 1 en muy poco tiempo al demostrar una velocidad y consistencia que le permitió terminar en los puntos ya en dos de sus primeros cuatro grandes premios disputados.

El piloto de 21 años lo hizo al cruzar la meta en la octava posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, su segunda carrera en la máxima categoría, y luego repitió ese logro el pasado fin de semana en Estados Unidos, cuando llevó su Williams FW46 hasta el décimo lugar.

Para Gaetan Jego, ingeniero de carrera de Colapinto, una de las cualidades del argentino que le permiten alcanzar este tipo de resultados siendo apenas un recién llegado a la F1 y en circuitos que desconoce es una capacidad "bastante impresionante" para aprender de una sesión a otra.

"Aprende muy rápido las pistas. Muy, muy rápido", señaló Jego sobre Colapinto en diálogo con Motorsport.com.

"Para Monza conocía la pista, así que pensábamos que sería mucho más fácil que Bakú y Singapur. Y Bakú y Singapur no son pistas fáciles de aprender. En Bakú, se estrelló en la FP1 y la forma en que regresó en la FP2 y simplemente comenzó donde lo dejó, y no dio un paso atrás, no se preocupó por volver a chocar, simplemente volvió a lo mismo y siguió aprendiendo. Y al final de la FP2 pudimos ver que lo haría bien al día siguiente", continuó.

Franco Colapinto, Williams, y Gaetan Jego su ingeniero de carrera Photo by: Williams F1

"Luego al día siguiente siguió acelerando su aprendizaje. Y creo que en Singapur, de nuevo, desde la FP1 a la FP2, en la FP2 ya estaba rindiendo muy bien en una vuelta. Con mucho combustible, la gestión de los neumáticos tal vez no fue ideal. Pero luego, desde la FP2 con carga de combustible hasta la carrera, donde arrancó directamente con el medio en ese primer stint, lo hizo realmente bien, y (Sergio) Pérez no pudo seguirlo. Así que creo que tiene esta capacidad de aprender rápido y simplemente la próxima vez que esté en la pista hacer lo correcto. Eso es bastante impresionante, y no creo que la gente tal vez lo aprecie", destacó el francés.

Según explicó Jego, los muy buenos resultados de Colapinto –a sus finales en los puntos hay que agregarle sus top 10 en la clasificación de Bakú y la clasificación sprint de Austin- llegan en base a una forma de trabajo pensada en no plantearse grandes expectativas al comienzo de los fines de semana de carrera.

"Siempre intentamos dar un paso atrás, no poner demasiadas expectativas, y centrarse en hacer lo básico, aprender el trabajo básico primero y luego ver dónde terminas, y no intentar pensar por adelantado. Centrarte en lo que debes hacer, en hacer lo mínimo para rendir, y luego ya verás dónde estás", detalló.

"Y creo que siempre tenemos este enfoque realista de no tratar de presionarnos demasiado con 'tal vez podamos estar en la Q3', 'tal vez podamos sumar puntos'. No, simplemente haz el trabajo. Mira, pasa tiempo con tu ingeniero, con el ingeniero de neumáticos, con el ingeniero de motores, con el ingeniero de rendimiento y conmigo mismo. Haz el trabajo y ya veremos lo que podemos conseguir".

Al ser preguntado si ese tipo de enfoque puede ser difícil de llevar para un piloto joven y ambicioso como ya demostró ser Colapinto, Jego advierte que esa forma de trabajar es la que utilizan también los que pelean por campeonatos en la F1.

"Sí, creo que sí. Para ser justos, creo que incluso si te estuvieras jugando el campeonato del mundo, algunos pilotos son así. Simplemente se toman una sesión tras otra, una carrera tras otra. No intentas proyectarte demasiado, porque sabes que en la F1 todo se reduce a pequeños detalles para marcar la diferencia al final".

"Creo que si estás persiguiendo la 16º o la primera posición, es el mismo trabajo que tienes que hacer. Sólo tienes que asegurarte de que lo haces todo bien, para extraer todo lo que puedas", finalizó.