"A Colapinto no le importan las reputaciones", dice su ex jefe en la F2

Sander Dorsman llevaba trabajando con Franco Colapinto desde 2021, primero en la Fórmula Regional Europea by Alpine y la Fórmula 3 y este año en la Fórmula 2, hasta que fue convocado por Williams para tomar el lugar de Logan Sargeant en la parrilla de la Fórmula 1. Por supuesto, Dorsman sigue muy de cerca la evolución de Colapinto y su rendimiento en el gran escenario mundial del automovilismo.

"Sí, es fantástico, por supuesto", dice Dorsman en diálogo con Motorsport.com sobre el desembarco de Colapinto en la F1. "Ya sabes, Monza es obviamente un circuito en el que, como debutante.... es probablemente uno de los mejores circuitos para debutar. Obviamente no es un circuito muy técnico. Pero de todos modos, después fue arrojado a los leones. Porque todos los circuitos que vinieron después de Monza, nunca había estado allí antes. Bakú, Singapur, nunca había conducido un metro allí".

Tras la carrera del debut en Monza, con un sólido duodécimo puesto, Colapinto causó sensación al cruzar la meta en octavo lugar en Bakú. Sin embargo, a Dorsman le impresionó aún más la actuación de Colapinto en Singapur. "Me gustó lo que hizo en Bakú. Fue fantástico, por supuesto. Pero luego piensas: a ver Singapur. Porque, obviamente, es un circuito muy difícil, con tanta humedad. Es una prueba realmente feroz".

Colapinto tampoco decepcionó en Singapur. Tuvo una salida agresiva e inmediatamente adelantó a varios coches en la primera curva. Esto provocó una furiosa reacción por radio de su compañero de equipo, Alex Albon. Al final, Colapinto terminó 11º, mientras que Albon se retiró con problemas en su coche.

El momento de la gran salida de Franco Colapinto en el GP de Singapur. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Me encantó especialmente esa acción en la salida", dijo Dorsman. "Así es exactamente como conocemos a Franco. Va por todo. No le importan las reputaciones y lo que realmente me llamó la atención allí fue que, de hecho, inmediatamente Albon salió por la radio. Algo que realmente no tenía ningún sentido, pero que demuestra que parece que Franco ya está un poco en su cabeza. Así que eso es interesante".

Colapinto no es una sorpresa

A Dorsman no le sorprende el buen inicio de su pupilo en la F1. Colapinto es piloto de la academia de Williams desde enero de 2023 e hizo su primera aparición en un Gran Premio en Silverstone este año cuando sustituyó a Logan Sargeant en los primeros entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña. El estadounidense se vio sometido a una presión cada vez mayor a lo largo de la temporada por su falta de resultados y accidentes, y finalmente fue despedido justo después del Gran Premio de Países Bajos. Después de eso, las cosas se movieron rápidamente, dice Dorsman. "En Zandvoort, por supuesto, los rumores ya estaban ahí y en algún momento oímos 'bueno, hay una posibilidad de que...'. Entonces se pusieron a trabajar todo tipo de poderes. En ese momento sólo podíamos esperar y ver".

Franco Colapinto, Williams Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Franco estuvo con nosotros todo el lunes en Países Bajos en el simulador preparándose para Monza. Iba a ir a Williams el martes de todos modos, pero en algún momento del lunes quedó claro que había una posibilidad y eso fue creciendo hasta que el martes recibimos una llamada diciendo que, efectivamente, 'se iba'. Creo que incluso lo supe antes que el propio Franco".

Aunque la repentina marcha de Colapinto es una pérdida para MP Motorsport, que ha tenido que apresurarse para encontrar un sucesor, Dorsman ante todo se alegra por el argentino. "Sinceramente, para nosotros es muy bonito. Franco se ha convertido en un hijo del equipo. Ha pasado por todas las clases con nosotros. Lo conocemos desde hace años. No viene de una familia súper rica. Cada centavo fue para poder tenerlo en el coche", dijo Dorsman. "Me gusta eso, tener una historia así. Que simplemente, si eres un tipo así de Argentina y desde los 15 años has estado viviendo solo en Europa. Tenés plata para volver a tu casa en Navidad una vez al año, y el resto del tiempo vivís separado de tus padres. Y que así llegues a la Fórmula 1, creo que es una linda historia. Por supuesto que hay muchas críticas sobre la Fórmula 1, sobre el dinero, sobre esto o aquello. Sólo que éste es un ejemplo vivo de que siempre es posible y de que el talento es siempre el factor determinante al final."

El futuro de Colapinto

Dónde acabará la historia de Colapinto también es una incógnita para Dorsman. El argentino perderá su asiento en Williams el año que viene en favor de Carlos Sainz, procedente de Ferrari. Dorsman espera que Colapinto acabe llegando de forma definitiva a la F1, estableciendo una comparación con la forma en que Liam Lawson acabó entrando en RB.

El neozelandés ha sido miembro del programa junior de Red Bull durante varios años, pero nunca tuvo un asiento en la F1. El año pasado, le llegó la oportunidad de reemplazar temporalmente a Daniel Ricciardo en AlphaTauri por una lesión del australiano, pero luego tuvo que volver a su papel de piloto reserva, sólo para sustituir a Ricciardo de forma permanente este año. "Permítanme decirlo de esta manera: la decisión final y esa comunicación, se la dejo a Williams", dice Dorsman. "Pero creo que ahora está en la misma situación que Lawson. Se le ha dado la oportunidad de demostrar su valía durante nueve fines de semana y, bueno, después de tres fines de semana todo el mundo ya está diciendo: 'vaya, ese chico tiene que estar aquí'. Sí, y la gente no va a olvidarlo".

"Creo que si no tiene la oportunidad ahora en 2025, pero si un equipo tiene un asiento libre en 2026, no puedo imaginar que no consideren a Franco. Está bien, quizá tenga un año puente como Lawson, pero creo que (Colapinto) ha demostrado lo suficiente. Estoy seguro de que tendrá un puesto en 2026, permítanme decirlo así. Porque sería una locura que nadie lo tuviera en cuenta".