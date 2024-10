Exclusivo: Colapinto brilla en la F1, pero todavía "necesita tiempo"

Franco Colapinto volvió a destacarse el viernes en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos al ganarse un lugar en el top 10 de la parrilla de salida para la carrera corta de este sábado en el Circuito de las Américas.

El piloto argentino lo hizo después de solamente una hora de entrenamientos libres en un circuito que desconocía, y en condiciones difíciles, como lo demostró el trompo de su compañero de equipo, Alex Albon, que lo relegó al 18º puesto en la clasificación sprint.

La actuación de Colapinto en el primer día de actividad en Austin es la continuidad de lo que fueron enormes fines de semana en los grandes premios de Azerbaiyán y Singapur. En el primero logró clasificar a la Q3 y terminar octavo en la carrera, mientras que en el segundo estuvo muy cerca de un nuevo top 10 en clasificación y podría haber terminado en los puntos nuevamente de no ser por el momento de su parada en pits.

El rendimiento del piloto de 21 años sigue sorprendido en el paddock de la F1 y entre los aficionados de la máxima categoría, pero la persona que más cerca trabaja con él en Williams, Gaetan Jego, su ingeniero de carrera, advierte que Colapinto no está aún mostrando el máximo de su potencial.

"No, creo que todavía necesita tiempo", dijo el francés en una entrevista exclusiva con Motorsport.com al ser preguntado si Colapinto ya estaba extrayendo todo lo que su talento y el coche de Williams tienen para dar.

"Definitivamente mejoró mucho. Creo que se puede ver cuando llegas un viernes. Siempre hay un gran paso entre lo que hace un viernes, en un fin de semana completo de carreras, y lo que hace el sábado y el domingo, y eso se debe a que todo el trabajo se realiza en segundo plano, y lo que le decimos como feedback es siempre entender qué hacer un domingo en la carrera en comparación con la FP2 con mucho combustible, por ejemplo".

Ante la consulta de si esperaba que Colapinto pueda llegar a utilizar el 100% del coche y de su capacidad esta misma temporada, Jego se mostró confiado en que pueda lograrlo en las últimas carreras y explicó sus razones para tener esa confianza.

"Sí, creo que sí. Quedan seis carreras. Va a tener mucho tiempo de conducción. Ya habremos dejado de llevar mejoras y evoluciones al coche. Así que, en cierto modo, tendremos un coche estable y una plataforma estable en la que trabajar. Y si veo el ritmo de progresión que ha hecho, creo que probablemente estará cerca de sentirse completamente dentro del coche cuando lleguemos al último triplete (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi). Espero que así sea", respondió.

Aprender con quién hablar, una de las claves para Colapinto

Jego, quien anteriormente trabajó con Nicholas Latifi y Logan Sargeant dentro del equipo Williams, destacó la evolución que tuvo Colapinto desde su debut en Monza en agosto pasado, y puso como ejemplo cómo aprendió a comunicarse dentro de una estructura del nivel que se maneja en la F1, y cómo eso lo aprovecha para ser rápido al volante del FW46.

"Evolucionó mucho. Creo que Franco en Monza no sabía realmente qué esperar de la Fórmula 1, y tuvo que afrontar una curva de aprendizaje muy pronunciada, obviamente. Llegó de un mundo en el que la F2 era bastante simple. Trabajas con un pequeño número de personas a tu alrededor, por lo que hablas directamente con tu ingeniero de carrera, y tienes un ingeniero de datos, pero eso es todo. Y en la F1 hay mucha más gente a tu alrededor que intenta ayudarte a progresar más rápido y a aprender más rápido. Así que creo que esa es probablemente una de las grandes áreas de progreso, aprender con quién hablar para obtener la información que necesita y cómo usar esa información para progresar".

Franco Colapinto, Williams, y Gaetan Jego su ingeniero de carrera Photo by: Williams F1

"Y eso se pudo ver ya durante el fin de semana de Monza, pero en Bakú y en Singapur fue incluso un paso más, así que creo que realmente aceleró el aprendizaje sobre cómo trabajar dentro de la Fórmula 1 y creo que ya está logrando un nivel bastante alto de comprensión sobre cómo utilizar mejor a la gente que lo rodea para ser más rápido. Y esa es probablemente una de las razones por las que es rápido".

Jego reveló también cómo Williams buscó especialmente trabajar en darle a Colapinto todas las herramientas posibles desde el momento en que se convirtió en piloto titular para ayudarlo en su adaptación, a lo que el argentino respondió a la perfección.

"Creo que todos (en el equipo) sabían que lo desafiaríamos a que simplemente diera un paso adelante, que diera un paso adelante el fin de semana de carrera y se pusiera al día rápidamente. Así que todos hicieron un esfuerzo adicional para evolucionar en cada discusión y volver a hablar con él y decirle '¿necesitas más información?' Así que creo que es un poco de ambas cosas. Lo presioné mucho para asegurarme de que entendiera todos los detalles, pero también fue capaz de colocar mucha información en su cabeza y usarla. Así que creo que ambas partes, el equipo lo hizo bien y él lo hizo bien", dijo.

Por qué Austin es un "gran desafío" para Colapinto

Jego considera que el fin de semana de Estados Unidos es especialmente atractivo para ver lo que puede hacer Colapinto, ya que se trata de una ronda de formato sprint y una pista desconocida que presenta retos que el argentino aún no había enfrentado en los circuitos anteriores en que compitió en F1.

"Creo que este evento es interesante, porque realmente no hay una preparación normal, y es, nuevamente, una pista que él no conoce. Así que es un poco otro desafío para él. Va a ser interesante. Además, creo que hasta ahora no ha tenido ninguna sección de alta velocidad adecuada. Hizo Monza, Bakú y Singapur. En Monza tienes algunas curvas de alta velocidad, pero no son realmente rápidas, y no tienes mucha carga aerodinámica. Aquí tiene mucha carga aerodinámica, y el sector uno, de la curva cuatro a la curva nueve, es muy desafiante", señaló.

"Pasamos mucho tiempo durante el recorrido a pie por la pista hablando sobre la línea de conducción, lo que hay que hacer, y creo que va a ser un gran desafío para él. Creo que probablemente es muy fuerte y está cerca de lo que el coche puede hacer en curvas de baja velocidad, pero las curvas de alta velocidad son una gran incógnita, así que ya veremos".

Está claro que Colapinto ya comenzó a despejar ese interrogante el viernes con su top 10 en la clasificación sprint. Y si se toman las palabras de Jego, solo se puede esperar que siga creciendo en Austin y en las rondas por venir en la temporada 2024.