Fórmula 1

"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales

Franco Colapinto hizo un llamado a moderar los comentarios en redes sociales ante las polémicas que se han sucitado en la F1.

Luis Ramírez

Publicado: 14 oct 2026, 20:35

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto argentino Franco Colapinto ha decido tomar acciones para intentar encaminar las acciones en redes sociales de algunos fanáticos a un camino diferente y, reducir las críticas que han surgido en el año ante algunos comentarios que se han realizado desde un sector de fans del piloto de Alpine contra otros competidores.

A través de un video en redes sociales, Colapinto agradeció el apoyo que le ofrecen todos, pero hizo una llamada para tratar de reducir los ataques contra rivales en redes sociales, una situación que cabe aclarar no proviene de todos los fanáticos del integrante de Alpine y que, en ocasiones, también han surgido desde algunos seguidores de otros pilotos contra el sudamericano, como fue el caso del incidente con Lando Norris en Azerbaiyán.

Colapinto destacó en su video que en ocasiones algunos fanáticos han sobrepasado el límite en su afán por apoyar.

“Hay algo muy importantee de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Pero hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día. Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro y realmente quiero que entiendan qué es lo que tenemos que cambiar todos juntos”, expresó Colapinto quien pidió que mantengan el apoyo, pero dentro de los límites.

Franco Colapinto, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos. Vamos a seguir empujando mucho, que vuelvan esos buenos resultados, que vuelvan esos puntos. Vamos con todo como un equipo grande, apoyarnos, bancarnos en las buenas y en las malas. Un abrazo muy grande, gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”.

El competidor, quien actualmente buscar ingresar al top 10 del campeonato en su primera temporada completa, señaló que él mismo ha decidido darse un tiempo de las redes sociales.

“Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomar un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos”, finalizó.

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