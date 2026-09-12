Colapinto explica por qué la de Madring fue de sus mejores clasificaciones en F1: “La vuelta de la Q2 fue una locura”

Franco Colapinto completó la que él mismo llamó "una de mis mejores clasificaciones en la Fórmula 1" en el Gran Premio de España, donde se lució en la Q2 y luego confirmó su ritmo en la definitiva Q3.

Después de un viernes complicado, Colapinto tuvo un paso adelante en la última práctica libre, donde fue 11°, y luego se mostró firme desde el comienzo mismo de la clasificación, ya que marcó el noveno mejor tiempo en la Q1, tres puestos por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

Las cosas parecieron complicarse en la Q2, cuando el argentino se vio sorprendido por un repentino movimiento del auto en la curva La Monumental —la que Pirelli calificó como la más exigente de la temporada— que lo llevó a abortar su primera vuelta rápida en la segunda fase de la sesión.

"Se me puso muy de cola en la curva larga, la 12. Se puso feo, pero bueno, por suerte tuvimos revancha en el siguiente run. Venía haciendo una muy buena vuelta también y nada, linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy", dijo Colapinto entre risas en diálogo con ESPN Argentina al terminar la clasificación.

Ante esta situación, Colapinto tuvo que salir sin un tiempo en el clasificador a enfrentar el final de la Q2, donde se despachó con una vuelta de 1m33s038 para avanzar hasta la octava posición. Gasly, en tanto, terminó 14°.

"La vuelta de la Q2 fue una locura", admitió el piloto de 23 años.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Una vez en la Q3, Colapinto terminó claramente por delante del Racing Bulls de Arvid Lindblad al marcar una vuelta final de 1m32s903 que lo dejó con 0s138 de margen respecto del británico para ubicarse como el mejor del resto.

"Creo que no esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil hoy, no teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar, estaban más fuertes los Audi y los Racing Bulls, así que iba a ser muy difícil", comentó.

El argentino explicó que en su vuelta de la Q3 también se vio sorprendido por el coche: "Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta en un par de curvas específicas y tengo que sacar la mano del volante. Cuando la saqué se me puso muy de cola en una curva, lo perdí. Perdí una decimita ahí. Estoy contento con la vuelta, contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto que era lo que quería y feliz con el resultado".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Colapinto, que llegó a una Q3 por segunda ocasión consecutiva tras lo realizado el pasado fin de semana en Italia y por quinta vez en lo que va de la temporada, aseguró que fue uno de sus mejores sábados en la máxima categoría, y lo comparó con Canadá y Miami, donde también se había destacado más temprano en la temporada.

"Creo que es una de mis mejores clasificaciones en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí. Capaz en Miami y Canadá estábamos como el quinto mejor equipo o el mejor del resto. Acá creo que no, creo que éramos el séptimo equipo y haber quedado noveno es un gran esfuerzo".

"Cuando hay un auto para estar ahí, pero quedás un poco más adelante, es que hiciste un gran trabajo y creo que fue una muy buena qualy, desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes y una buena mejora entre run y run, que era lo que buscaba después de Monza".

"Creo que esa experiencia me sirvió también. Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza y quedé octavo con un auto que había hecho la pole, así que a veces da sus frutos, a veces no tanto", finalizó.