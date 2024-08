Colapinto explica su objetivo para el debut en la F1 con Williams en Monza

Franco Colapinto ya es piloto de F1 y se mueve como tal en el paddock de la máxima categoría en el circuito de Monza después de haber sido confirmado el martes como reemplazante de Logan Sargeant en Williams para las últimas nueve rondas del campeonato 2024.

Pese al poco tiempo de preparación que tendrá para su debut este fin de semana, el piloto argentino asegura estar listo para el enorme desafío que tiene por delante.

"Para que se imaginen, el lunes estaba en el simulador de F2 con MP Motorsport preparando la carrera para acá Monza. Así que se pueden imaginar lo tarde que fue (el llamado de Williams). No sé cuándo estaban pensando en ello, pero es una oportunidad para la que siempre he estado preparado y que he estado esperando tanto tiempo", comenzó Colapinto en su encuentro con los medios en Monza, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Desde que era chico, siempre soñaba con que esto llegara y sucediera, y hoy tener la oportunidad de estar aquí, hablando con todos ustedes, es un placer, y estoy muy agradecido por la oportunidad. Puede ser muy a última hora, por supuesto, pero siempre estuve preparado. Para ser sincero, no me lo esperaba. No puedo explicar lo feliz que estoy de estar aquí con Williams. Me han apoyado mucho", agregó.

"Fui el piloto en segundo plano para ellos durante un tiempo. Hice la FP1 en Silverstone. Hice un buen trabajo ahí. Estaban muy contentos con el rendimiento. Y creo que probablemente estaba en su mente desde antes. Y, por supuesto, es algo que tal vez yo no estaba esperando, estaba totalmente centrado en mi temporada de F2".

"Era mi trabajo de antes, y estaba tratando de hacerlo lo mejor posible. Me quedaban cuatro carreras, me estaba preparando con el equipo lo mejor posible. Y llegó esta oportunidad. Por supuesto, es muy triste por no continuar con ellos (por el equipo MP Motorsport). Han sido mi familia durante tantos, tantos años, desde 2020 que empezamos a correr juntos y hoy tengo que dejarlos, pero no podés elegir cuando llegás a la Fórmula 1. Llegué en este momento, en esta carrera. Es un fin de semana muy especial aquí en Monza. Así que estoy súper feliz para ser honesto, y muy agradecido con Williams por la oportunidad".

Al ser preguntado sobre la preparación que pudo realizar puntualmente para el Gran Premio de Italia, Colapinto respondió con su habitual frescura, que parece no perder a su llegada a la F1.

"Bueno, no mucha como te podés imaginar. Tengo mucha preparación para correr en F2, puedo hacer un buen trabajo ahí", respondió entre risas.

"Pero en muy, muy, muy poco tiempo hicimos un montón de un montón de cosas. Hoy es apenas jueves y en el poquísimo tiempo y horas que hemos tenido, hemos trabajado muy bien. Preparé un asiento, me preparé en el simulador muy, muy bien. El ingeniero de carrera, el ingeniero de rendimiento estaban allí dándome toda la información, todos los consejos y detalles para ser rápido lo antes posible y para hacer ese proceso de aprendizaje un poco más rápido".

El piloto de 21 años destacó la importancia de haber realizado previamente muchas horas en el simulador de Williams en Grove, algo que espera que le facilite el proceso de aprendizaje al conducir el FW46 en la pista de aquí hasta fin de año-

"Creo que tengo el privilegio de haber podido estar en el simulador durante tanto tiempo en el pasado, a pesar de estar compitiendo en F2, porque al final me preparó un poco más para la Fórmula ,1 para pasar por todo ese proceso. Hay tantas cosas que hacer en el auto. Creo que dar vueltas y vueltas me ayudó un poco a sentirme más cómodo hoy. Me siento en el auto y conozco el volante y muchas cosas que a veces son un poco difíciles, sobre todo con unas pocas carreras por delante. Es sólo empezar un poco más relajado y tratar de ir paso a paso".

En cuanto al fin de semana de Monza, Colapinto no se pone resultados puntuales como objetivo y dejó en claro que el foco está en aprender y cumplir los requerimientos de Williams.

"Creo que mi principal objetivo es centrarme en mí mismo, intentar hacerlo lo mejor posible. El equipo tiene unos objetivos muy claros en los que nos estamos centrando. Así que yo también me estoy centrando en eso e intento aprender lo más rápido posible. Todo el mundo me ha dado una cálida bienvenida. Estoy feliz de estar allí con Williams", finalizó.