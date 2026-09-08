Colapinto queda fuera del top 10 de los Power Rankings de la F1 tras Monza

Franco Colapinto quedó a las puertas del top 10 en el clasificador de los Power Rankings que lleva adelante la Fórmula 1 luego de cada Gran Premio de la temporada.

El piloto argentino clasificó octavo el sábado y arrancó séptimo por la penalización que debía cumplir Kimi Antonelli. Luego se colocó cuarto tras las dos primeras vueltas y llegó a estar tercero con un adelantamiento a Max Verstappen en la segunda salida, antes que el de Red Bull lo vuelva a adelantar.

Colapinto tuvo una salida de pista que lo hizo retroceder hasta la 16° posición, aunque pudo recuperarse de ese momento para terminar noveno y sumar puntos por séptima vez en 13 grandes premios este año.

¿Cómo funcionan los Power Rankings de la F1?

Los Power Rankings de la Fórmula 1 son una clasificación elaborada por un panel de cinco expertos que, después de cada Gran Premio, evalúa el rendimiento de cada piloto durante todo el fin de semana y le asigna una puntuación de hasta 10 puntos, procurando valorar su actuación independientemente del potencial de su monoplaza.

Las calificaciones de los cinco jueces se promedian para obtener la nota de cada carrera y, a lo largo de la temporada, esos puntajes se acumulan para conformar la clasificación general de los Power Rankings.

Antonelli lidera los Power Rankings de Italia y Gasly es segundo

Kimi Antonelli fue elegido como el piloto más destacado del Gran Premio de Italia y recibió una puntuación perfecta de 10. El italiano protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la temporada al remontar desde el 19° lugar de la parrilla, consecuencia de una penalización por cambios en su unidad de potencia, hasta conseguir la victoria frente a su público.

El piloto de Mercedes superó a George Russell en las últimas vueltas y se convirtió en el primer italiano en 60 años en ganar su Gran Premio de casa. Los jueces de los Power Rankings consideraron que su actuación merecía la máxima puntuación.

Pierre Gasly ocupó el segundo lugar de la selección después de conseguir la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1. El francés no pudo defender esa posición durante la carrera y terminó séptimo, pero fue considerado el mejor del resto en Monza.

Max Verstappen completó el podio de los Power Rankings. El neerlandés avanzó desde el quinto lugar de la parrilla hasta colocarse segundo durante las primeras vueltas e incluso lideró la carrera durante tres giros. Finalmente terminó tercero y consiguió su tercer podio en las últimas cuatro carreras.

Arvid Lindblad fue una de las grandes novedades de la lista. El piloto de Racing Bulls terminó octavo en Monza y sumó puntos por séptima vez en las últimas ocho carreras. Los jueces destacaron también que se benefició del accidente de Charles Leclerc y de la salida de pista de Colapinto para ganar posiciones.

George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris también aparecen entre los diez pilotos destacados. Russell terminó segundo después de luchar por la victoria con su compañero Antonelli, mientras que Piastri y Norris terminaron cuarto y quinto, respectivamente, en una carrera en la que McLaren no pudo repetir el nivel mostrado en las últimas fechas.

Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda y Carlos Sainz completan la selección. El brasileño se quedó a apenas siete segundos de sumar puntos con Audi, Tsunoda remontó desde el 15° puesto hasta el décimo y Sainz terminó 13° con Williams, a 16 segundos de la zona de puntos.