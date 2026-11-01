Fórmula 1 GP de México

Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1

Franco Colapinto y Pierre Galsy enfrentan una investigación de los comisarios deportivos luego de terminar en los puntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Federico Faturos

Editado: 1 nov 2026, 22:41

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alpine logró terminar con sus dos pilotos en los puntos el domingo en el Gran Premio de México, pero tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly enfrentan ahora una investigación de los comisarios deportivos.

Según informó Dirección de Carrera, tanto el argentino como el francés habrían cometido una infracción durante un proceso de banderas amarillas en la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto finalizó el Gran Premio de México en la octava posición y Gasly llegó décimo, con el Racing Bulls de Liam Lawson entre los dos pilotos de Alpine.

Apenas poco más de cinco segundos separaron a Colapinto de Ryo Hirakawa, 13° clasificado, por lo que una sanción de tiempo podría dejar a ambos pilotos fuera de la zona de puntos.

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