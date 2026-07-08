Quiénes acompañarán a Franco Colapinto en Goodwood: las figuras y equipos de F1 que estarán presentes

Franco Colapinto estará el domingo 12 de julio en el Festival de Goodwood, uno de los eventos automovilísticos más importantes del calendario, donde compartirá protagonismo con varias figuras y equipos de la Fórmula 1.

El piloto argentino, junto con Pierre Gasly, conducirá el Alpine E20 de la temporada 2012, el coche con el que el entonces equipo Lotus consiguió su última victoria en la Fórmula 1 gracias a Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Abu Dhabi. Es el mismo monoplaza que Colapinto manejó en Buenos Aires en abril pasado.

Gasly estará en acción el jueves, mientras que Colapinto realizará sus ascensos por la famosa colina de Goodwood el domingo. Alpine también contará con la presencia de la piloto de F1 Academy Nina Gademan, el piloto de Fórmula 2 Alex Dunne y el reserva Paul Aron.

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McLaren será uno de los equipos con mayor despliegue. El vigente campeón de constructores aprovechará el festival para homenajear a Lando Norris, quien será reconocido el sábado en el balcón de Goodwood House por el campeonato ganado en 2025 antes de conducir el MCL60, el monoplaza con el que logró siete podios en la temporada 2023.

La escudería británica también exhibirá tres modelos históricos: el MP4/8 con el que Ayrton Senna consiguió su última victoria en Fórmula 1, el poco conocido MP4/8B equipado con motor Lamborghini, que no ha vuelto a verse desde sus pruebas de 1993, y el legendario M23 para celebrar el 50º aniversario del título mundial conseguido por James Hunt en 1976. Leonardo Fornaroli, Bruno Senna y Rob Garofall se repartirán la conducción de estos coches durante el fin de semana.

Mercedes también tendrá una importante presencia. El piloto reserva Frederik Vesti conducirá el W13, el monoplaza con el que George Russell consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Brasil de 2022. Además, el equipo alemán instalará un espacio interactivo para que los aficionados puedan experimentar cómo es realizar una parada en boxes con la supervisión de mecánicos actuales y antiguos de la escudería.

Red Bull y Racing Bulls acudirán con una amplia representación de pilotos, aunque todavía sin confirmar qué coches utilizarán. Por Red Bull estarán Isack Hadjar, el piloto reserva Yuki Tsunoda y Patrick Friesacher, mientras que Racing Bulls contará con Liam Lawson, Arvid Lindblad y el japonés Ayumu Iwasa.

Williams aprovechará Goodwood para celebrar los 30 años del campeonato mundial conquistado por Damon Hill en 1996. El propio Hill volverá a conducir el histórico FW18 con el que logró aquel título, algo que también hará el jefe del equipo, James Vowles. Además, Luke Browning y Jamie Chadwick pilotarán el FW08C, el monoplaza con el que Keke Rosberg fue campeón del mundo en 1982.

Aston Martin, por su parte, llevará el AMR25, su monoplaza de la temporada 2025, que será conducido por el piloto reserva Jak Crawford y Jessica Hawkins, responsable del programa de F1 Academy del equipo británico.

Ferrari también formará parte del festival, en un año muy especial para la Scuderia por la celebración de sus 75 años en la Fórmula 1. Aunque la marca italiana aún no confirmó de qué manera, su presencia servirá para repasar una historia que abarca desde la primera victoria con José Froilán González en Silverstone en 1951 hasta la 250° obtenida el domingo por Charles Leclerc en ese mismo circuito.

Con semejante despliegue de equipos, pilotos y monoplazas históricos, Goodwood volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro para los aficionados a la Fórmula 1, pero esta vez con especial atención para los fans argentinos y latinoamericanos con la participación de Colapinto.

VIDEO: Revive la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Watch: El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires