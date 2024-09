Colapinto impresiona hasta a Verstappen: "Es un comienzo muy fuerte"

Franco Colapinto alcanzó la novena posición el sábado en la clasificación para la carrera del domingo en el circuito urbano de Bakú, 17º ronda del campeonato 2025 de Fórmula 1.

El piloto argentino ya había mostrado destellos de su talento hace dos semanas en el Gran Premio de Italia, pero hoy se despachó con una impresionante actuación que fue construyendo desde la última sesión de entrenamientos, donde también se ubicó entre los diez primeros.

Colapinto logró pasar cómodamente cada una de las instancias de la clasificación hasta entrar en la Q3, lo cual ya le aseguraba un lugar en el top 10 de la parrilla de salida del domingo.

Sin embargo, lejos de conformarse con eso, fue por más y obtuvo el noveno mejor tiempo, delante de Alex Albon, su compañero de equipo, e incluso podría haber terminado más adelante, según reveló James Vowles, jefe de Williams.

La actuación de Colapinto no pasó desapercibida para nadie en el paddock de la Fórmula 1, y Max Verstappen, tricampeón mundial, no fue la excepción.

"Es un comienzo muy fuerte", dijo el piloto de Red Bull al ser preguntado por Motorsport.com sobre la irrupción de Colapinto en la F1.

Pese a no estar del todo satisfecho con su jornada, ya que clasificó sexto, Verstappen continuó y lamentó que el argentino no tenga un lugar en la parrilla para la próxima temporada, pero valoró que muestre lo que puede hacer al volante de un coche de la máxima categoría.

"Solo que no tiene asiento para el año que viene. Eso es una decepción para él, por supuesto. Pero al menos es bueno que se esté mostrando", dijo.

Preguntado si había podido conversar con Colapinto en el poco tiempo que lleva dentro de la Fórmula 1, Verstappen indicó que aún no tuvo oportunidad: "No, la verdad es que no. Todavía no he tenido tiempo".

Las palabras de Verstappen se suman a las que ya había tenido el jueves en Bakú su compañero en Red Bull, Sergio Pérez, sobre Colapinto.

"Creo que ha demostrado un gran comienzo en su carrera en la F1, y espero de verdad que en el futuro pueda tener una oportunidad", señaló el mexicano.

"Franco lo tiene todo. Parece ser muy maduro a una edad muy joven, y creo que lo hará bien", finalizó.

Información adicional por Oleg Karpov