Colapinto espera ser más competitivo con las actualizaciones en Monza: "luce prometedor"

La carrera de Zandvoort dejó un mal sabor de boca en Franco Colapinto, esto luego de que el argentino viera perdida la oportunidad de sumar puntos al ser sancionado, esto en un momento donde estaba igualando el ritmo de su compañero Pierre Gasly a pesar de no contar con el paquete de actualizaciones, pero ahora en Italia, con la misma paridad técnica el argentino espera regresar a la zona de los puntos.

El piloto argentino afronta el fin de semana en el mítico trazado de Monza con una noticia clave para su futuro: la confirmación oficial de su continuidad dentro de la escudería de Enstone para la próxima temporada.

“Han sido un par de semanas bastante ajetreadas para mí desde que volvimos a competir en Zandvoort tras el receso de verano. Estoy encantado de que, en el espacio previo a Monza, el equipo haya confirmado que me quedaré el año que viene, junto a Pierre. Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio y Steve por la confianza y se siente increíble seguir con este equipo durante otra temporada”, expresó Colapinto en un comunicado del equipo.

Para Colapinto era importante tener un voto de confianza y continuidad para demostrar los avances que puede lograr en un equipo que apuesta por él.

“Hemos logrado muchos progresos importantes este año, tanto con el auto como con mi conducción, por lo que estoy muy satisfecho de que esto haya sido reconocido y continuaré dando lo mejor de mí para este equipo. Pero, por ahora, toda nuestra atención está puesta en Monza y en nuestra posición en el campeonato”.

Monza tiene un significado especial para Colapinto, ya que fue el escenario de su debut en la Fórmula 1 cuando en el 2024 ascendió a Williams para cerrar esa temporada. Ahora, además tendrá a disposición el paquete de actualizaciones que tuvo Gasly en la fecha pasada, con lo cual espera estar más cerca del pelotón del top 10.

“Este fin de semana será el primero con nuestro nuevo paquete de actualizaciones, que Pierre utilizó en la última competencia, y estoy deseando probarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana. El avance parecía prometedor y trabajaremos duro para ponernos al día con los cambios lo antes posible”, detalló sobre las novedades del monoplaza.

“Monza será una carrera muy interesante con esta generación de autos; las largas rectas combinadas con zonas de frenado muy fuertes podrían generar mucha acción, por lo que nos aseguraremos de prepararnos de la mejor manera posible para obtener un resultado positivo en el cierre de la etapa europea”.