Colapinto llega motivado a Austria tras el éxito de Alpine en España y preparan actualizaciones

El Gran Premio de Austria representa una de las paradas más particulares y dinámicas del calendario de la Fórmula 1, y para la escudería Alpine llega en un momento de inercia positiva dentro de la gira europea luego de que Franco Colapinto y Pierre Gasly han realizado actuaciones destacadas en las últimas carreras.

El circuito de Spielberg, caracterizado por sus marcados desniveles y curvas de alta velocidad enclavadas en las montañas de Estiria, será el escenario donde el argentino Franco Colapinto busque consolidar el paso ascendente de su escuadra tras el reciente éxito obtenido en territorio español, pero además, respaldado por cuatro ocasiones en la zona de los puntos en las últimas seis carreras.

"Fue positivo para el equipo asegurar otro doble final en los puntos en Barcelona la última vez”, expresó el argentino quien considera que el doblete entre Austria y Silverstone luce positivo: “hay un muy buen presentimiento en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa. Estoy deseando que llegue la próxima doble cartelera que comienza esta semana en Spielberg".

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Colapinto basa sus presentimientos en los resultados pasados que ha logrado en Spielberg en categorías de soporte. Por ejemplo, en la Fórmula 3 logró un tercer lugar en la sprint del 2022, mientras que en la Fórmula 2 se adjudicó un segundo puesto en la feature del 2024.

"He tenido cierto éxito en el pasado allí, incluido un podio en la carrera principal de la Fórmula 2 en 2024, y un podio en mi temporada de novato en la Fórmula 3 en 2022".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto advirtió sobre la precisión que se requiere en clasificación donde, al ser el circuito más corto de la temporada, todo se define por milésimas.

"Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que lo hace sentir implacable, el ritmo a una sola vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán más pequeñas que en la mayoría de los circuitos".

“Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, más que nunca, necesitaremos empezar con el pie derecho para seguir compitiendo bien con nuestros rivales”.

El plan de desarrollo técnico de Alpine

El director deportivo de la organización, Steve Nielsen, señaló que los últimos resultados les han permitido identificar las áreas de mejora y, tienen un plan para seguir evolucionando el monoplaza.

El directivo reconoció que la sesión de clasificación es el talón de Aquiles que deben solucionar. Para solventar este déficit, adelantó que la escuadra implementará un programa continuo de evolución técnica en los próximos Grandes Premios, apuntando que introducirán nuevos componentes en el monoplaza de forma paulatina para mejorar el rendimiento general.