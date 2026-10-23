Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista

Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto también perderán posiciones en la salida del GP de Estados Unidos por cambios en componentes de sus unidades de potencia.

Federico Faturos

Publicado: 23 oct 2026, 19:10

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Franco Colapinto no será el único piloto que afrontará el Gran Premio de Estados Unidos con una penalización en la parrilla. Los comisarios deportivos confirmaron este viernes sanciones para Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, quienes también incorporaron componentes de sus unidades de potencia por encima de la asignación reglamentaria.

El argentino de Alpine perderá diez posiciones por utilizar su cuarta unidad de control electrónico de la temporada. Lindblad, por su parte, recibió cinco puestos por un nuevo motor de combustión interna, mientras que Bortoleto acumuló veinte lugares por dos cambios de componentes.

Las tres resoluciones establecen que las sanciones deberán cumplirse en la próxima carrera en la que participe cada piloto, correspondiente al gran premio de este fin de semana en el Circuito de las Américas.

Lindblad pierde cinco puestos con Racing Bulls

La sanción de Lindblad responde a la utilización de su sexto motor de combustión interna, identificado en el reglamento con la sigla ICE (Internal Combustion Engine).

Los comisarios determinaron una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de salida, de acuerdo con el artículo B8.2.8b del reglamento de Fórmula 1 de la FIA.

La penalización afecta a uno de los pilotos de Racing Bulls, el rival directo de Alpine en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores. De esta manera, tanto Colapinto como Lindblad tendrán condicionado su lugar de partida para la carrera del domingo.

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Bortoleto acumula veinte posiciones de penalización

El caso de Bortoleto es el de mayor sanción entre los tres pilotos. Audi incorporó en su auto un cuarto acumulador de energía y una cuarta unidad de control electrónico.

Cada uno de esos elementos adicionales implica diez posiciones de penalización, por lo que los comisarios establecieron una sanción acumulada de veinte puestos.

La resolución explica expresamente que la utilización de ambos componentes provoca esa suma de penalizaciones, conforme al artículo B8.2.8a del reglamento.

La FIA formaliza la sanción de Colapinto

En el caso de Colapinto, el documento de los comisarios confirma la información que Alpine había comunicado previamente: el argentino utilizará una cuarta unidad de control electrónico, lo que supone una pérdida de diez posiciones en la parrilla.

La resolución no atribuye el cambio a una causa mecánica concreta ni establece una relación con los problemas que sufrió durante el fin de semana de Singapur.

Con estas decisiones, la clasificación del sábado no será el único factor que determine el orden de salida en Austin. Las penalizaciones de Colapinto, Lindblad y Bortoleto también deberán contemplarse al conformar la parrilla definitiva del Gran Premio de Estados Unidos.

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