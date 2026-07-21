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Fórmula 1 GP de Hungría

Colapinto no rodará en la FP1 en Hungría; Paul Aron tomará su lugar

Alpine ha decidido que Franco Colapinto se ausente de la FP1 en el Hungaroring para permitir a Paul Aron tiempo en el circuito como establece el reglamento de la F1

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Paul Aron, Alpine

Paul Aron, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto no formará parte de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Hungría luego de que la escudería Alpine confirmó que usará al reserva Paul Aron en el Hungaroring para cumplir con una de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos.

Aron tomará el control del coche A526 durante los primeros 60 minutos de rodaje en pista antes de devolver la unidad de potencia a Colapinto para la segunda práctica libre y el resto del fin de semana de competencias.

El joven estonio expresó su entusiasmo por volver a subirse al auto oficial tras meses de trabajo técnico en la fábrica: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera práctica libre 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a la pista y sentir de primera mano lo real”.

El piloto reserva también recordó los antecedentes positivos que ha tenido previamente con la escudería francesa y dejó en claro cuáles serán sus objetivos principales en el Hungaroring: “Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en las tres FP1 que hice con el equipo y, personalmente, mi objetivo es aprovechar esas oportunidades y ayudar de la mejor manera que pueda durante el resto del fin de semana”.

Durante la temporada cada piloto debe ceder su asiento en dos ocasiones para jóvenes pilotos novatos.

Colapinto llega al Hungaroring luego de haber sumado un punto en el trazado de Bélgica donde destacó con un doble adelantamiento que le permitió llegar al top 10 de la carrera. El sudamericano se encuentra cerca de acceder al top 10 del campeonato de pilotos en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1.

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